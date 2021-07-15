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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اجتماع اللجنة العليا لمبادرة مصر بلا غرقى داخل اتحاد الغوص والإنقاذ

صدى البلد

اجتمعت اللجنة العليا لمبادرة مصر بلا غرقى بتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بمقر الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ باستاد القاهرة لدراسة مشروع قانون الكود المصرى تأمين المسطحات المائية لحماية أرواح مرتادي المسطحات المائية لوضع مقترح تشريع قانون لحظر السباحة بالأنهار والترع والمصارف .


وأيضا ترتيب آليات تنفيذ احتفالية كبرى بشاطئ النخيل وبمحافظات مصر المختلفة بمناسبة اليوم العالمي للحد من حوادث الغرق وذلك في الفترة من ٢٥ إلى ٣٠ يوليو.

وترأس الاجتماع الدكتور  أحمد الشيخ المدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة والدكتورة سونيا دنيا وكيل الوزارة للتنمية الرياضية والكابتن سامح الشاذلي رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ بحضور محمد خميس نائب رئيس الاتحاد المصري للغوص والانقاذ والدكتورة غادة جمال مدير إدارة القاعدة الشعبية بالوزارة و اللواء محمد أمين عضو مجلس إدارة الاتحاد والدكتور هشام ربيع والدكتور حازم الروبى منسق عام مبادرة مصر بلا غرقي والسادة نواب وزراء الدفاع عقيد دكتور خالد سمير  والداخلية اللواء أيمن فؤاد والتربية والتعليم د إيمان حسن والتعليم العالي أ.د احمد متولي والتنمية المحلية العميد شريف زهران والصحة د شريف مكين والأستاذ محمد منصور الأمانة الفنية والأستاذ يسري عبدالفتاح المدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

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