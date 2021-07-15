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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المجزر العام بالسويس يستعد لاستقبال عيد الأضحي

صدى البلد

رفعت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس درجات الإستعداد القصوى لمجزر السويس العام لإستقبال الذبائح  في عيد الأضحى المبارك.

قال الدكتور طارق كمال زكي مدير مديرية الطب البيطري بالسويس ان هذا يأتي بناء علي توجيهات  اللواء ا.ح عبد المجيد صقر محافظ السويس و الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية برفع درجات الاستعداد لمجزر السويس العام لاستقبال الذبائح المنتظرة في عيد لاضحي المبارك.

وأوضح زكي أن تم رفع كافة الاستعدادات لمجزر السويس العام ووقف الإجازات للعاملين من الأطباء البيطريين وكافة العاملين بالمجزر وفتح صالات الذبح للجمهور للذبح مجانا طوال فترة عيد الأضحي المبارك  

وأضاف زكي أنه تم زيادة عدد صالات الذبح بالمجزر ورفع الكفاءة من زيادة الإضاءة ومراوح التهوية والتأكد من المياه والكهرباء والصرف الصحي واستخدام أدوات النظافة والمطهرات للمجزر لضمان جودة اللحوم وزيادة سعات العمل طوال الـ 24 ساعة لأيام عيد الأضحى المبارك .

في السياق ذاته قام الدكتور كمال زكي مدير عام الطب البيطري بالسويس بتفقد المجزر وإزالة أي عقبات قد تواجه العاملين بالمجزر .
رافق مدير عام الطب البيطري في الجولة التفقدية كل من الدكتور عماد حنا رئيس قسم المجازر والدكتور محسن كامل رئيس قسم التفتيش على اللحوم ..والدكتور عصام العراقي مدير مجزر السويس العام .

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