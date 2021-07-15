حتى الطعام السريع.. استشارى النباتات الطبية: يجب دائما الطبخ بالمنزل

زيادة الوزن

قال الدكتور خالد غزالي، استشارى النباتات الطبية، إن هناك تدرجا للوزن، وهو الوزن المثالي والوزن الزائد، مشيرا إلى ان الطريقة التى يتم بها تناول الطعام السريع وهو يشاهد أى شئ على الهاتف تجعل الشخص يزيد وزنه.

وأضاف "غزالي" خلال حواره ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يجب دائما طبخ الطعام بالمنزل، موضحا أنه صحيا مفيد أكثر من الخارج، وذلك بسبب الزيت والدقيق واللحوم، حيث انها بالمنزل أفضل بكثير.

وفي سياق آخر، قال الدكتور خالد غزالي، استشاري تغذية علاجية، إن كورس تغذية خبيرة التغذية دعاء سهيل يؤدي إلى خفض الوزن من 8 لـ10 كيلو خلال الشهر الواحد، وهذا معدل فوق الوصف.

وأضاف "غزالي" أن كورس خبيرة التغذية دعاء سهيل يخفض الوزن بدون أي نوع من الحرمان، بالمتابعة مع أخصائي تغذية ، لكي ينظم توقيت تناول الوقت، وتعليم مريض السمنة كيفية شروب الطعام.

وأشار استشاري تغذية علاجية ، إلى أن الفول هام جدًا، لأن ملئ بالألياف الغذائية، مشيرًا إلى أن الألياف تتواجد في كل البقوليات وفي التمر والخرشوف، وهذه الألياف تقلل امتصاص السكريات بصورة كبيرة، معقبًا:" بدل ما نعمل عصير برتقال ، ناكل برتقالة للحصول على الفائدة بشكل كامل".