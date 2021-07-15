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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير الأرجنتيني لبحث سبل التعاون المشترك

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع يلتقي السفير الأرجنتيني

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، السفير إدواردو فاريلا السفير الأرجنتيني في القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

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في بداية اللقاء، رحب الفريق أسامة ربيع بالسفير الأرجنتيني في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره لهذه الزيارة التي تصب في صالح تعزيز أواصر التعاون المشترك، مؤكدا حرص الهيئة على فتح آفاق جديدة للتعاون مع شركاء النجاح كأحد أبرز أهداف استراتيجية العمل والتطوير التي تتبناها الهيئة.

واستعرض رئيس الهيئة الفرص الواعدة التي يتيحها التعاون المشترك في المجالات المتعلقة بالصناعات البحرية، موجهاً الدعوة للشركات الأرجنتينية لبحث إمكانية عقد شراكات مع الشركات والترسانات التابعة للهيئة بما يمكن معه الاستفادة مما تطرحه هذه الكيانات من إمكانيات فنية وبشرية وتبادل الخبرات.

من جانبه، أبدى السفير الأرجنتيني حرصه على تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والأرجنتين وأن تكون قناة السويس نقطة التقاء هذا التعاون باعتبارها أحد الصروح الاقتصادية والهامة على الصعيد العالمي.


واختتم السفير الأرجنتيني حديثه بتوجيه التهنئة لإدارة القناة لنجاحها في إنهاء أزمة السفينة البنمية EVER GIVEN ، مثمناً الجهود التي بذلت خلال فترة الأزمة سواء المتعلقة بأعمال الإنقاذ والتعويم أو المفاوضات البناءة مع الشركة المالكة للسفينة. 


وفي نهاية اللقاء، أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى السفير  إدواردو فاريلا السفير الأرجنتيني تقديراً وتعبيراً عن عمق العلاقات.
 

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IMG-20210715-WA0014
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