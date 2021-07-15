وزير الشباب والرياضة يكرم الطالبة "هبة" بائعة التين الشوكي



في إطار حرصه على تكريم النماذج الإيجابية من الشباب داخل المجتمع، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، بتكريم الطالبة هبة عبد الحميد محمد الشهيرة بـ بائعة التين الشوكي.

ثمن وزير الشباب والرياضة على جهد الطالبة "هبة" ، وحرصها على العمل والتحدي لمساعدة نفسها في مصروفاتها بجانب دراستها، متمنياً لها التوفيق في حياتها العلمية والعملية خلال الفترة المقبلة.

ووجه وزير الشباب والرياضة، المعنيين بالوزارة بإشراك الطالبة "هبة" في مجموعة من الأنشطة والبرامج التى تنفذها الوزارة في العديد من المجالات، إضافة إلى تقديم الدعم لها على مستوى دراستها العلمية.

الطالبة “هبه” تشكر وزير الشباب والرياضة

من جانبها، قدمت الطالبة هبة عبد الحميد الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على حرصه على مقابلتها وتكريمه لها، مشيرة أن بيعها للتين الشوكي جاء بعد تفكيرها في مشروع لمساعدة نفسها في مصروفاتها الدراسية بجانب العمل في عيادة أحد الأطباء في الفترة المسائية.

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