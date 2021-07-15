رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتيجة الفرقة الرابعة بالعلوم الطبية التطبيقية

اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة الفرقة الرابعة بكلية العلوم الطبية التطبيقية للعام الدراسى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

وأعلنت الدكتورة هيام عياد عميد الكلية أن نسبة النجاح بقسم المختبرات الطبية بلغت ٩٧.٢٢٪ وحصل ٥٩ طالب على تقدير ممتاز، وبلغت نسبة النجاح بقسم علوم الأشعة ٩٣.٤٨٪ وحصل ١٢٥ طالب على تقدير ممتاز.

فيما كانت نسبة النجاح في قسم تكنولوجيا الأجهزة الطبية الحيوية ٩٢.٤٢٪ وحصل ٥١ على تقدير ممتاز، وبلغت نسبة النجاح بقسم تكنولوجيا الاستعاضة الصناعية للأسنان ٨٢.٦١٪ وحصل ١٢ طالب على تقدير ممتاز.