ضبط 7 مخابز تلاعبت بوزن الرغيف بالدقهلية

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية برئاسة السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع العميد عبدالحميد الصيرفى، مدير مباحث التموين، حملات لمراقبة المخابز وضبط المخالفين .

جاء ذلك تحت إشراف يحيى محمد السيد مدير إدارة تموين اجا ، حيث تشكلت الحملة برئاسة وائل الطنطاوي ومصطفى عوض بالإشتراك مع القوة السرية لوحدة مباحث تموين ميت غمر .

وأسفرت عن ضبط مخبز ر.و.ا بمدينة اجا، ومخبز م.ا.م بمدينة اجا، ومخبز س.ف.ب بذات المدينة، ومخبز ش.ع.ح بقرية منية سمنود، ومخبز ع.ع.ا بقرية منية سمنود، ومخبز ع.م.ح بقرية جراح، ومخبز ف.ا.ا بقرية الديرس، لانتاجهم خبز ناقص الوزن.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.