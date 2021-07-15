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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

سهام جبريل : مكاسب المرأة وإنجازاتها كانت بسبب دعم الرئيس المباشر لها

الدكتورة سهام جبريل
الدكتورة سهام جبريل

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة ، وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

حيث أشارت الدكتورة سهام جبريل الى أن الإنجازات والمكاسب التي تحققت للمرأة المصرية خلال السنوات الأخيرة تعكس الدعم المباشر من السيد رئيس الجمهورية وإيمانه القوى بدور المرأة الوطني .

وأضافت الدكتورة سهام جبريل أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى مناقشة آليات التمكين الاقتصادى للمرأة بالمحافظات من خلال تدريب وتأهيل السيدات لاقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر ووضع خريطة بالمشروعات الملائمة لكل محافظة ، وأهمية الاستعانة بمجموعة من الشباب المتطوعين لتدريب السيدات ومساعدتهن علي تسويق منتجاتهن للحصول علي هامش ربح يحقق لهن حياة كريمة ، مع أهمية تحقيق التوازن بين العمل والأسرة وتحقيق سبل الحياة الكريمة للمرأة المصرية على مستوى كافة المحافظات .

لجنة المحافظات المجلس القومى للمرأة القومى للمرأة سهام جبريل رئيس الجمهورية المراة

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