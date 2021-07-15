أخبار التوك شو: الأرصاد تكشف عن موجة حارة في هذا التوقيت.. ومظاهرات تجتاح شوارع فرنسا بسبب تصريحات ماكرون

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الأخبار العاجلة، والقضايا الهامة، ونعرضها لكم خلال التقرير التالي:

كشفت الإعلامية لميس سلامة، تفاصيل عن انطلاق المؤتمر الأول ل"حياة كريمة" بإستاد القاهرة.

وأضافت "لميس" خلال برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اليوم سيتم انطلاق مؤتمر حياة كريمة، حيث إنها ليست مجرد شعار، بل تعتبر أسلوب حياة، معقبة: "مصر الدولة الكبيرة التي تحترم مواطنيها وتحرص دائما أنها ترفع عن كاهلهم، خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا".

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بُعد “الأرصاد”، إن بداية من يوم الجمعة القادم، سيكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، من درجة إلى درجتين، مشيرة إلى أن درجات الحرارة العُظمى المتوقعة في القاهرة تتراوح بين 38 و39 درجة مئوية.

وأضافت إيمان شاكر في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن درجات الحرارة الصغرى المتوقعة في القاهرة تبلغ حوالي 41 درجة مئوية، بالإضافة إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة.

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد احتجاجات ضد إجراءات أعلنها ماكرون بشأن الشهادة الصحية والتطعيم الإجباري بشان خطة إيمانويل ماكرون والتى تقضي بضرورة الحصول على شهادة تطعيم ضد مرض كوفيد-19 أو اختبار "بي.سي.آر" يثبت عدم إصابة الشخص بفيروس كورونا لدخول الحانات والمطاعم ودور السينما بدءا من الشهر المقبل.

ووفقأ للتقرير فقد شهدت مدن فرنسية أمس الأربعاء احتجاجات ضد الإجراءات المتخذة من طرف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمتعلقة بالشهادة الصحية والتطعيم الإجباري لبعض القطاعات.

أشار الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إلى إطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الزراعي والتي تُسمى "أجري مصر"، مؤكداً على جهود الدولة المصرية في ملف مكينة الخدمات، بالإضافة إلى تطوير الخدمة المقدمة للمواطن المصري.

وأضاف محمد القرش في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الهدف من هذه المنصة هو الحصول على الخدمة الرقمية المصرية ضمن الشبكة الزراعية، بالإضافة إلى حوكمة على خطوات العمل داخل القطاعات المختلفة والتي منها قطاع الزراعة.

قال الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس إن البلازما هى السائل الذى يحمل خلايا الدم، ويسهل سريانه فى الدورة الدموية وجميع خلايا الجسم، منوها إلى أن البلازما عبارة عن سائل يحمل كرات الدم البيضاء أو الحمراء أو الصفائح الدموية.

وأضاف أشرف عقبة عبر مكالمته الهاتفية فى برنامج "8 الصبح" عبر فضائية "دى إم سى"، أن سائل البلازما يحتوى على كم كبير جدا من المكونات، سواء كانت مكونات بروتينية مهمة مثل الزلال والجلوبلين، كاشفا أن الزلال يساعد على منع الارتشاح و حدوث تورمات.

قال ثائر أبو عياش، أحد مشاهير السوشيال ميديا، إن بدايته على التيك توك سببها موقف طريف ومضحك، معقبا: "أول مرة نزلت البرنامج نزلته لمدة خمس دقائق فقط.. و استغربت وقولت اى العالم الفاضية دى".

وأضاف "أبو عياش" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أن هناك صديق له كان نشط على مواقع التواصل الاجتماعي وتحدوا بعضهم، قائلا: "تحديته أنه على قبل نهاية عام 2020 أصل لمليون متابع".

قال السفير أشرف إبراهيم ، سفير مصر فى المغرب إن بعثة النادي الأهلى وصلت إلى المغرب أول أمس الثلاثاء وكان أول تدريب لهم أمس الأربعاء ، لافتا إلى الفريقين الأهلى و نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي ومن المقرر أن تكون تحركاتهم بين الفندق والملعب حتى يوم المباراة .

وأضاف " إبراهيم " ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أن تحركات اللاعبين سواء الأهلى أو نظيره كايزر تشيفز الجنوب إفريقي داخل الفندق محدودة وعادية ويتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للاعبين ضد فيروس كورونا ، لافتا إلى أن اته تم اجراء المسحات الطبية للاعبين كإجراء طبيعي يحدده الاتحاد الأفريقي ضد جائحة كورونا .