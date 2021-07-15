برلمانية تطالب بخفض أسعار الغاز والكهرباء للمصانع

قالت ايفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن تعاون مصر مع الشركات العالمية في مجال البترول أمر جيد للغاية ولكن يجب أن يكون هناك مردود إيجابى على الشعب المصرى وخصوصا بعد أن حققت الدولة المصرية فائض من الغاز الطبيعى والكهرباء وتسعى للتصدير للخارج.

خفض أسعار الغاز والكهرباء

و أكدت "متى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المواطن البسيط الذى تحمل فاتورة البقاء والبناء يجب أن يشعر بالدعم من الدولة خصوصا فى الكهرباء والغاز من خلال خفض الأسعار، إضافة الى خفض أسعار الكهرباء والغاز للمصانع التى تشكل أهمية كبيرة للدولة والمواطنين من قدرتها على التصنيع والتصدير وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى ضرورة مساندة المصانع المغلقة حتى تستطيع أن تعمل مره أخرى بعد إغلاقها بسبب غلاء أسعار الغاز والكهرباء.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية استقبل وفداً من قيادات شركة شلمبرجير العالمية ضم المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والمهندس كريم بدوى المدير التنفيذى لشلمبرجير بمصر وشرق المتوسط والمهندس شريف بيومى الذى سيتولى المنصب خلفاَ للمهندس كريم بدوى، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية بين قطاع البترول والشركة العالمية التى تعد من افضل مقدمى الحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة فى صناعة البترول والغاز عالمياً اضافة الى دورها كمساهم رئيسى فى خطط تنمية الحقول وتحسين الانتاج وتدريب الكوادر البشرية ، كما تم بحث تطوير مجالات التعاون واقامة شراكات جديدة بين شركات القطاع وشلمبرجير .

وأكد الملا خلال اللقاء أن صناعة البترول المصرية أصبحت حالياً على الخريطة العالمية من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة المعالم، مضيفاً أن ما تحقق من نتائج أعمال فى السنوات الأخيرة ساهم فى جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل فى مصر.

لافتا أن التعاون بين قطاع البترول وشلمبرجير منذ بدايته تعاون بنَاء وله مردود ايجابى على الصناعة البترولية خاصة فى مجال الرقمنة والحلول المتطورة، وأوضح ان احدث ثمار هذه الشراكة هى اطلاق بوابة مصر الرقمية للإستكشاف والانتاج EUG والتقدم فى تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للقيادة ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول.



وأشار الملا إلى أن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط الذى يهدف لإستغلال ثروات الغاز الطبيعى لصالح الدول الأعضاء له أهمية كبيرة فى تنمية حجم الأعمال والشراكات بالمنطقة وسيفتح افاقا كبيرة لشركات الخدمات البترولية العالمية ومنها شلمبرجير لتنفيذ المشروعات المستقبلية ، حيث تصبح مصر مركزاً اقليمياً للشركة العالمية تنطلق منه الى افريقيا وشرق المتوسط .



ومن جانبه قال المهندس طارق رزق رئيس شركة شلمبرجير بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ان شلمبرجير تفخر بشراكتها القوية والممتدة مع قطاع البترول المصرى والتى تم تعزيزها خلال السنوات الأخيرة بفعل الجهود الواضحة لإطلاق كافة إمكانات مصر فى هذا المجال وتهيئة المناخ لتعزيز الشراكات الاستثمارية ، لافتا أن نجاح مشروعات البوابة الرقمية للإستكشاف وبرامج المسح السيزمى وبناء قدرات الكوادر خلال الفترة الأخيرة يعد نتاجاً فعلياً للجهود المتواصلة من الجانبين لتحقيق افضل النتائج .



وعقب المباحثات شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى إنبى وشلمبرجير لتعميق التعاون ودعم وتطوير الإمكانيات المشتركة في مجال تنفيذ مشروعات البحث والاستكشاف والإنتاج وخطوط الأنابيب.



وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة إنبى وعن شركة شلمبرجير المهندس كريم بدوى المدير التنفيذي للشركة بمصر وشرق المتوسط.



وأكد رئيس شركة انبى أن مذكرة التفاهم تشمل التعاون في مجال تحديث وتطوير المنشآت والتسهيلات البترولية داخل مصر وخارجها بالإضافة إلى تأمين فرص الأعمال وتنمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات و استثمار الإمكانيات المتاحة لتلبية احتياجات مشروعات البترول والغاز والمياه وغيرها داخل مصر وحول العالم.