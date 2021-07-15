من سيحمل العلم المصري في طوكيو .. اللجنة الأولمبية تحسم الجدل

حددت اللجنة الأولمبية المصرية 20 يوليو الجاري موعدا لإعلان اسم “ اللاعب أو اللاعبة ” الذى سيحمل العلم المصري فى افتتاح بطولة دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها فى طوكيو خلال شهر يوليو الجاري .



وقال شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اللجنة الأولمبية استقرت على الإعلان عن اسم من سيحمل العلم فى افتتاح أولمبياد طوكيو فى أخر موعد كما حددته اللجنة الأولمبية الدولية وهو 20 يوليو الجاري .



وأضاف العريان أن كل الأمور الخاصة بالبعثة المصرية المشاركة بأولمبياد طوكيو على ما يرام فى ظل استعداد الجميع للظهور بأفضل شكل ممكن وكتابة تاريخ جديد يضاف إلى الإنجازات المصرية بالأولمبياد .



وتابع : “ نشارك فى الأولمبياد بأكبر بعثة مصرية فى التاريخ بعد تأهل 134 لاعبا ولاعبا وهذا يدل على ارتفاع مستوى جميع الألعاب المصرية ” .

قائمة اللاعبين المصريين الذين سيخوض دورة الألعاب الأولمبية



وتضمن قائمة اللاعبين المصريين الذين سيخوض دورة الألعاب الأولمبية المقبلة كلا من :

الخماسي الحديث :

أحمد حامد - أحمد الجندي - أميرة قنديل - هايدل عادل

السباحة :

علي خلف الله – فريدة عثمان – يوسف رمضان – مروان القماش



الغطس :

مهاب مهيمن – مها عبدالسلام

السباحة التوقيعية :

هانا هيكل – ليلي علي محمد – جيداء طارق – نورا سيف الدين – فريدة شريف – مريم محمد – أمنية عزت – شهد سامر – ملك أياد – نادين وسام – سندس أحمد



تنس الطاولة :

عمر عصر – خالد عصر – أحمد صالح – دينا مشرف – يسرا حلمي – فرح عبدالعزيز

السلاح :

فريق رجال سلاح السيف : زياد السيسي – مهاب ياسر – مدحت معتز – محمد عامر

فريق سيدات سلاح الشيش : يارا الشرقاوي – نورا محمد منير – نهى هاني – مريم الزهيري

فريق رجال سلاح الشيش : محمد حسام – علاء الدين أبوالقاسم – يوسف سناء – محمد ماهر حمزة

ندى حافظ .. سلاح السيف

محمد السيد .. سلاح سيف المبارزة



التنس :

ميار شريف – محمد صفوت

المصارعة :

محمد إبراهيم كيشو – سمر حمزة – عمرو رضا حسين – ضياء الدين كمال – ايناس خورشيد – هيثم محمود – محمد متولي – عبداللطيف منيع



كانوي وكاياك :

سما أحمد – مؤمن مهران

الشراع :

خلود منسي – علي بدوي



الجمباز :

ترامبولين .. سيف شريف – ملك حمزة

فني .. عمر محمد – ماندي عصام – زينة إبراهيم

فريق إيقاعي .. تيا ضياء – سلمى خالد – ملك شريف – لوجين إسلام – فريدة أشرف – بولينا عمرو – حبيبة مرزوق - جنى محمد – سارة حليم



التجديف :

عبدالخالق البنا

الفروسية :

عبدالقادر سعيد – نائل نصار – محمد طاهر زيادة – محمد طارق مصطفى – سامح الدهان



كرة القدم :

محمد الشناوي – محمود جاد – محمد صبحي – عمار حمدي – كريم فؤاد – أسامة جلال – محمد عبدالسلام – أحمد حجازي – صلاح محسن – ناصر ماهر – رمضان صبحي – إبراهيم عادل – أكرم توفيق – كريم العراقي – أحمد ياسر ريان – إمام عاشور – أحمد رمضان بيكهام – محمود حمدي الونش – عبدالرحمن مجدي – أحمد أبوالفتوح – ناصر منسي



كرة اليد :

كريم هنداوي - محمد عصام الطيار - محمد علي -عمر الوكيل بكار - علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - أحمد هشام السيد "دودو" – سيف الدرع - محمد سند - أحمد الأحمر – يحيى خالد - محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري- وسام سامي- أحمد عادل.



التايكوندو :

سيف عيسى – عبدالرحمن وائل – نور حسين – هدايا ملاك

القوس والسهم :

أمل أدم – يوسف طلبة



الملاكمة :

عبدالرحمن عرابي – يسري رزق الله

ألعاب القوى :

مصطفى عمرو – محمد مجدي – مصطفى الجمل – إيهاب عبدالرحمن – بسنت حميدة



الجودو :

محمد عبد الموجود – محمد عبدالعال – رمضان درويش

الكاراتية :

جيانا فاروق – فريال أشرف – رضوى السيد – علي الصاوي – عبدالله ممدوح



الريشة الطائرة :

هادية حسني – ضحى هاني – أدهم حاتم الجمل

الثلاثي :

بسملة السلاموني



الدراجات :

إبتسام زايد

الرماية :

عزمي محيلبة – مصطفى حمدي – أحمد زاهر – عبدالعزيز محيلبة – يوسف مقار – أسامة محمد – سامي عبدالفتاح – ماجي العشماوي – الزهراء محمد – رضوى السيد – هالة الجوهري