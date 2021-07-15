عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب بيراميدز يكشف أهم نصائحه للاعبي المنتخب الأولمبي قبل السفر إلى طوكيو

منتخب مصر الأولمبي
منتخب مصر الأولمبي

حرص الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز على توجيه بعض النصائح الطبية لثلاثي النادي في صفوف المنتخب الأولمبي، رمضان صبحي وأسامة جلال وإبراهيم عادل قبل السفر مع الفراعنة إلى طوكيو لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية في اليابان خلال الأيام المقبلة.

أوضح الطبيب أن من بين نصائحه للثلاثي الدولي أن فارق التوقيت بين مصر واليابان يصل إلى ٧ ساعات كاملة، ما يعني أن مواعيد التدريبات وأغلب الأنشطة سيكون عند قرابة الواحدة والثانية صباحا بتوقيت القاهرة وهو ما يعني مشكلة بالنسبة للجسم في استيعاب الفارق الزمني والذي يعتاد عليه اللاعب، موضحا أن الجسد لا يعتاد سريعا على فارق التوقيت ويحتاج من أسبوع إلى أسبوعين من أجل استيعاب الأمر ويختلف الوضع من شخص لآخر في التكيف على الوضع الجديد، وفارق التوقيت الذي يسبب مشكلة في النوم والتوتر المستمر.

الطبيب أوضح للاعبي بيراميدز أن الأبحاث الطبية الحديثة شددت على أن الضوء هو أكثر شيء من الممكن أن تجعل الجسد يتأقلم سريعا مع فارق التوقيت ويتعامل مع الساعة الييولوجية.

 

أهم نصائح طبيب بيراميدز للاعبي المنتخب الأولمبي قبل السفر لـ طوكيو

 

*يوم الوصول إلى اليابان مباشرة يفضل الحصول على قرص ميلاتونيل 
*يجب الابتعاد تماما عن الضوء من الساعة ٧ وحتى ١٠ صباحا ثم التعرض للضوء من الساعة ١٠ وحتى ٢ ظهرا والحصول على قرص آخر ميلاتونيل مساء.
*في اليوم الثاني يجب عدم التعرض للضوء من الساعة ٧ صباحا وحتى ٨:٣٠ ثم التعرض للضوء بداية من ٨:٣٠ وحتى ١٢:٣٠ ظهرا وقرص ميلاتونيل جديد في المساء.
*في اليوم الثالث يجب التعرض للضوء من الساعة ٧ وحتى ١١ صباحا والحصول على قرص ميلاتونيل في المساء 
*في اليوم الرابع يجب التعرض للضوء من الساعة ٧ صباحًا وحتى ٩:٣٠ مع الحصول على قرص ميلاتونيل في الخامسة مساء 
*مع اليوم الخامس يجب التعرض للضوء بداية من ٧ صباحًا وحتى ٨:٣٠ مع قرص ميلاتونيل في الساعة الرابعة والنصف عصرا.

بيراميدز نادي بيراميدز المنتخب الأولمبي طوكيو منتخب مصر الأولمبى اولمبياد طوكيو

ترشيحاتنا

رافض الزمالك.. فرجاني ساسي على أعتاب الدوري التركي

مواعيد صلاة عيد الأضحى في مدن ومحافظات مصر

كل ماتريد عن مصروفات مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا العام الدراسي المقبل

دار الإفتاء: الذبح في الطريق العام وإلقاء مخلفات الذبيحة حرام شرعا

بالأسماء | فاركو يعلن الاستغناء عن 14 لاعباً بعد التأهل للدوري الممتاز

من سيحمل العلم المصري في طوكيو .. اللجنة الأولمبية تحسم الجدل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

الكاف يقصر الحضور فى نهائى إفريقيا على هذه الفئات ويحذر الأهلى وكايزر تشيفز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

فيديو جراف .. آخر تطورات وائل الإبراشي الصحية

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ