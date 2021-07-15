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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف : وقف كبير مفتشين بديوان عام الوزارة واحالته للتحقيق

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس، وقف كبير مفتشين بالديوان العام عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب.

وأوضح  بيان للوزارة ، أن القرار جاء بناء على مذكرة الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، وذلك لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي.

وكانت وزارة الأوقاف، أكدت أن صفحة الإمام أو خطيب المكافأة بمثابة منبره، وأن ما يكتبه أو ينشره على صفحته من أراء هو بمثابة ما يقوله على منبره، فالإنسان الطبيعي فضلًا عن كونه قدوة لا يمكن أن يكون له وجهان وجه فى الحياة العامة وآخر على مواقع التواصل.

 

 كما تؤكد وزارة الأوقاف على جميع العاملين بها بأن أى خروج على القيم المجتمعية أو الآداب العامة للمجتمع على صفحات التواصل سيكون موضع مساءلة، نظرًا لخصوصية طبيعة عمل الوزارة سواء أكان المنتسب إليها إمامًا أم إداريًا أم فنيًا أم عاملا.

 

وزارة الأوقاف:  أي خروج على الفكر الوسطى المستنير خطًا أحمر



وناشدت وزارة الأوقاف الجميع تحرى أقصى درجات الحيطة والدقة فيما ينشرون أو يشاركون أو يشيرون على صفحاتهم أو ما يعلقون به على صفحات الآخرين أو منشوراتهم، إذ تعد وزارة الأوقاف أى خروج على الفكر الوسطى المستنير أو القيم والآداب العامة للمجتمع أو أى تشهير بالآخرين خطًا أحمر تتعامل معه بمنتهى الحسم.

وزير الاوقاف كبير مفتشين محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف

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