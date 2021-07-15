بعثة المنتخب الأولمبي تغادر القاهرة إلى طوكيو للمشاركة في الأولمبياد.. صور

غادرت اليوم الخميس، بعثة المنتخب الأولمبي بقيادة الكابتن شوقى غريب الى اليابان، للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

ويرافق البعثة عضوا اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، محمد الشواربي وأحمد حسام عوض، بينما يلحق أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية ببعثة منتخب مصر الأحد المقبل، للقيام بمهام رئيس البعثة.

ويلعب منتخب مصر الأولمبى، ضمن المجموعة الثالثة بجانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتضم قائمة المنتخب الأولمبى 22 لاعبا وهم: فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

مباراة الأرجنتين

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مبارياته بلقاء إسبانيا، يوم الخميس 22 يوليو، فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا، ثم مباراة الأرجنتين في نفس الموعد يوم الأحد 25 يوليو ويختتم المنتخب الوطنى مبارياته في المجموعة بمواجهة استراليا فى الواحدة ظهرا يوم الأربعاء 28 يوليو.

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد طوكيو بصفته بطلًا للقارة الأفريقية في بطولة تحت 23 عامًا والتي أقيمت في القاهرة، وصعد معه منتخبا كوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

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