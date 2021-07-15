دينا أبو السعود: كريم بينكي يحمي من أشعة الشمس الضارة

قالت الدكتورة دينا ابو السعود، إنه من الضروري أن يتم شرب المياه بشكل مستمر أثناء التعرض للشمس، ومن الضروري استخدام كريم بينكي للحماية من أشعة الشمس الضارة .

وأضافت دينا ابو السعود في حوارها في برنامج " البيه والهانم " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن كريم بينكي يعتبر كريم ترطيب ويقوم بتغذية البشرة للحماية من أشعة الشمس الضارة ".

وتابعت دينا ابو السعود :" كريم بينكي يحتوى على فيتامين سي وأمينو اسيد والتوت البري لتغذية وتفتيح البشرة والقضاء على التصبغات ".

فوائد كريم بينكي



قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يعتبر كريم مضاد للشيخوخة، مشيرة إلى أن الكولاجين يعتبر بروتين أساسي وتلقائي يقل بعد سن ال25 عاما، واحيانا يقل قبل هذا الوقيت عند التعرض لأشعة الشمس.

وأضافت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه عند عدم حل مشكلة قلة الكولاجين في البشرة يتم حدوث التجاعيد حتى للنساء الأصغر عمرا.

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل إن كريم بينكى لا يحتوى على أي مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أي تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة .



وأضافت أن كريم بينكى يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويحارب الشيخوخة و له فوائد عدة في تفتيح وتوحيد لون البشرة ويقي من علامات التقدم في السن .



ولفتت دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة الفئات العمرية وينصح ب استخدامه ابتداء من 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التي تحدث للشباب في هذه المرحلة والت يتم محو آثارها ب مكونات كريم بينكى الطبيعية .