عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا أبو السعود: كريم بينكي يحمي من أشعة الشمس الضارة

دينا ابو السعود
دينا ابو السعود

قالت الدكتورة دينا ابو السعود، إنه من الضروري أن يتم شرب المياه بشكل مستمر أثناء التعرض للشمس، ومن الضروري استخدام كريم بينكي للحماية من أشعة الشمس الضارة .

 

وأضافت دينا ابو السعود   في حوارها في برنامج " البيه  والهانم " المذاع على قناة " صدى البلد "، أن  كريم بينكي يعتبر كريم ترطيب ويقوم بتغذية البشرة للحماية من أشعة الشمس الضارة ".

 

وتابعت دينا ابو السعود :"   كريم بينكي يحتوى على فيتامين سي  وأمينو اسيد والتوت البري لتغذية وتفتيح البشرة  والقضاء على التصبغات ".

 

فوائد كريم بينكي 


قالت الدكتورة دينا أبو السعود، إن كريم بينكي يعتبر كريم مضاد للشيخوخة، مشيرة إلى أن الكولاجين يعتبر بروتين أساسي وتلقائي يقل بعد سن ال25 عاما، واحيانا يقل قبل هذا الوقيت عند التعرض لأشعة الشمس.

 

وأضافت "دينا" خلال حوارها ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدي البلد"، أنه عند عدم حل مشكلة قلة الكولاجين في البشرة يتم حدوث التجاعيد حتى للنساء الأصغر عمرا.

 

وفي سياق أخر، قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة تجميل إن كريم بينكى لا يحتوى على أي مواد كيمائية وسعره مناسب لكافة شرائح المجتمع ويخلو تماما من أي تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة .

 


وأضافت  أن كريم بينكى يعمل على تنشيط الدورة الدموية ويحارب الشيخوخة و له فوائد عدة في تفتيح وتوحيد لون البشرة ويقي من علامات التقدم في السن  .

 


ولفتت  دينا أبو السعود إلى أن كريم بينكى مناسب لكافة الفئات العمرية وينصح ب استخدامه ابتداء من 20 عاما نظرا للتغيرات الهرمونية التي تحدث للشباب في هذه المرحلة والت يتم محو آثارها ب مكونات كريم بينكى الطبيعية .

 

كريم بينكي بينكي البشرة تفتيح البشرة الشمس

ترشيحاتنا

سلطات آبي أحمد تغلق أهم وسيلة إعلام مستقلة في اثيوبيا

ارتفاع أعداد ضحايا الفيضانات بـ ألمانيا.. وميركل تصفها بـ الكارثة

مميش يتلقى خطاب شكر من اليابان لجهوده في الإفراج عن السفينة البنمية

8 كلمات كان يكثر منهم النبي .. أغتنمها هذه الأيام

بعد اعتذار الحريري.. أول تعليق من الرئاسة اللبنانية

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

في اجتماع وزاري| مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

حلا شيحة تهاجم تامر حسنى بعد طرحه كليب بحبك

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

فيديو جراف.. قمر بعد الحمل : ماعنديش مشكلة أكون سنجل مازر

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ