الأوقاف: افتتاح 9 مساجد جديدة غدا.. و حجة الوداع موضوع خطبة الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح 8 مساجد جديدة (إحلالًا وتجديدًا)، ومسجد واحد صيانًة وترميمًا، الجمعة غدا ، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1536) مسجدا، منها (1414) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا) ، و (122) مسجدًا صيانة وترميمًا.

ونشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى المساجد المقرر افتتاحها كما يلى:

أولًا : مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف المنيا

1. السنجق – قرية الناصرية – مركز دير مواس

2. حافظ عبد المقصود – بني وركان – العدوة

3. عين العرب – المودة – بني مزار

4. عباد الرحمن – الحي السادس – المنيا الجديدة

مديرية أوقاف شمال سيناء

5. مسجد العاطي الوهاب (أولاد علي) الكائن خلف مدرسة الشهيد الرائد عمرو شكري – مدينة العريش

مديرية أوقاف القاهرة

6. الشرقاوي – التجمع الخامس

مديرية أوقاف أسوان

7. الصفا والمروة – عزبة البدرات مدينة السباعية – أسوان

مديرية أوقاف كفر الشيخ

8. مسجد عثمان ماهر – عزبة عثمان دفريا – كفر الشيخ غرب

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم :

مديرية أوقاف البحيرة

9. الرحمة – فيشا المحمودية

موضوع خطبة الجمعة

كما حددت وزارة الأوقاف موضوع الخطبة غدا بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "الحقوق والحرمات في خطبة حجة الوداع" ،

وأكدت الوازرة في منشور لها معمم على جميع المديريات بضرورة التزام جميع الأئمة بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ونشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نص الخطبة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، وجاءت كالتالي: