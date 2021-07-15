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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مميش يتلقى خطاب شكر من اليابان لجهوده في الإفراج عن السفينة البنمية

مميش
مميش

تلقي الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات البحرية خطاب شكر من  “نوكي ماساكي “سفير اليابان والمفوض لدى جمهورية مصر العربية، لجهوده في إتمام تسوية الافراج عن السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس.

وقال سفير اليابان في خطابه أن الفريق مميش كان داعما  في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر واليابان وعمل علي حل أزمة السفينة “إيفر جيفن”.

وتابع "حضرت مراسم توقيع اتفاقية التسوية  لمتابعة إستئناف تحرك السفينة مرة أخري، بعد أكثر من ١٠٠ يوم منذ جنوحها بعد التوصل الي نتائج مرضية في المفاوضات بين “شوي كايزن” مالك السفينة البنمية وهيئة قناة السويس".

وقال السفير الياباني ان اليابان ساهمت في تنمية قناة السويس منذ عام ١٩٥٠، في مشروعات متعددة أهمها توسعة المجري الملاحي للقناة وبناء كوبري السلام مشيرا إلي ان قناة السويس هي محور النقل البحري  لربطها بين منطقتي المحيط الهندي والهادي والبحرين المتوسط والأحمر.

وأكد السفير الياباني علي أن  اليابان  تستمر في  التعاون مع مصر وهيئة قناة السويس لأستقرار وازدهار تلك المنطقة.

وتحركت السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس الأربعاء الماضي من منطقة البحيرات إلي وجهتها لميناء روتردام في هولندا بكامل حمولتها بعد التوصل إلي اتفاق مع هيئة قناة السويس لم يعلن عن تفاصيله المالية.

وأعلن الفريق أسامة ربيع عن حصول هيئة قناة السويس على الدفعة الأولى من التعويض المالى علي أن يسدد باقي المبلغ خلال الشهر الحالي.

كما شمل الاتفاق تسلم قناة السويس قاطرة بقوة شد 75 طنًا ضمن المكتسبات التي تحصل عليها الهيئة.

 

مميش مستشار رئيس الجمهورية “نوكي ماساكي “ السفينة البنمية الجانحة “إيفر جيفن”

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