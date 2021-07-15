عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشرم الشيخ

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشرم الشيخ

صور أرشيفية
صور أرشيفية

أصيب 3 أشخاص اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة شرم الشيخ .

 

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم (٧١٢٣ – ط . ج . ا)، بأحد الطرق الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، أمام أحد الفنادق فندق في شارع الدولفين بمنطقة الغرقانة.

 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ضياء رمضان عبده حسين، 44 عامًا من الشرقية، بجرح قطعي بالأذن اليمنى، وأحمد ممدوح أحمد، 38 عامًا من القاهرة، جرح قطعي بالقدم اليسرى، و عمرو أحمد ممدوح، 3 سنوات، سحجات وكدمات بالرأس والوجه.

 

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتلقي العلاج، وإخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.


اقرا ايضا : 
جداريات مهرجان الوان تزين شوارع شرم الشيخ 

اصابة أشخاص انقلاب ربع نقل شرم الشيخ جنوب سيناء

ترشيحاتنا

لأول مرة.. ترامب يرد على اتهامه بالتخطيط لانقلاب بالتعاون مع رئيس أركان الجيش الأمريكي

رفضت إجباري عليه.. منة فضالي: حلا شيحة تسرعت في قرار الحجاب

أعلام مصر تزين مؤتمر حياة كريمة بـ حضور الرئيس السيسي

238 وظيفة حكومية شاغرة لـ خريجي هندسة.. تفاصيل

عقب اعتذار الحريري.. تعليق فرنسي عاجل بشأن لبنان

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

في اجتماع وزاري| مدبولي يتابع جهود تطوير منظومة التغذية المدرسية

حلا شيحة تعلن توبتها وتؤكد.. زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة

بعد تصريحات رئيس الوزراء..غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

طريقة تخزين اللحوم المجمدة لعيد الأضحى

فيديو

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

استغفر ربنا إحنا في أيام مباركة.. حلا شيحة تهاجم تامر حسني (فيديوجراف)

المزيد

ساحة رأي

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

أحمد فهيم يكتب: فارس 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ