إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بشرم الشيخ

أصيب 3 أشخاص اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدينة شرم الشيخ .

تلقت مديرية أمن جنوب سيناء اليوم إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد انقلاب سيارة ربع نقل رقم (٧١٢٣ – ط . ج . ا)، بأحد الطرق الرئيسية بمدينة شرم الشيخ، أمام أحد الفنادق فندق في شارع الدولفين بمنطقة الغرقانة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من ضياء رمضان عبده حسين، 44 عامًا من الشرقية، بجرح قطعي بالأذن اليمنى، وأحمد ممدوح أحمد، 38 عامًا من القاهرة، جرح قطعي بالقدم اليسرى، و عمرو أحمد ممدوح، 3 سنوات، سحجات وكدمات بالرأس والوجه.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي، لتلقي العلاج، وإخلاء الطريق، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة.



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