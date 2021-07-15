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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الكورس الدُبل لإنقاص الوزن

خبير تغذية: الكورس الدبل يزيد معدل حرق الدهون

تخسيس
تخسيس

قال الدكتور خالد غزالي، خبير تغذية علاجية ، إنه يوجد فيتامينات ونباتات تساعد على تقوية الجسم والشعر والأظافر أيضاً، وهذه النباتات لا تقوم بخفض الوزن فقط، ولكنها تكون مضادات للسرطان أيضاً، موضحًا أن الكورس الدبل يزيد من معدل حرق الدهون إلى حد كبير.

وأضاف" خالد غزالي"، خلال لقائه ببرنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الكورس الدُبل يحتوي على مادة تعمل على تقليل نسبة الأنسولين في الدم، مشيرًا إلى أن كورس "الحرق الدبل" يعطي نسبة حرق أكثر للجسم، حتى لا يعطي فرصة لثبات وزن الجسم.

وأشار خبير تغذية علاجية ، إلى أن النباتات الطبية ذات الألياف الغذائية عندما يتم تناولها تستخرج مادة مضادة للسرطانات، موضحًا أن العالم أصبح يلجأ مؤخرًا إلى النباتات الطبيعية من أجل فقدان وزنه بشكل طبيعي.

مزايا الكورس الدُبل لإنقاص الوزن

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، خبير تغذية علاجية ، أن الكورس الدُبل العلاجي لمرضى السمنة لفقدان الوزن الناجح يتميز بقدرته على تقليل الشهية عند المريض.

وأوضح خبير تغذية علاجية ، خلال لقائه ببرنامج "حياتك صحتك"، الذي تقدمه الإعلامية نورين شحاتة، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، أن الأنظمة الغذائية الجيدة والكورس العلاجي لمرضى السمنة لا يحرمان المريض من تناول جميع أنواع الأطعمة، وذلك لقدرتها على إيقاف الشهية المفتوحة.

وأشار خبير تغذية علاجية ، إلى أن الكورسات الغذائية السليمة تحتوي على نباتات طبية آمنة، ولا تحتوي على أية مواد صناعية وتساهم في تقليل الشهية.

خبير تغذية الكورس الدبل حرق الدهون الشعر الأظافر

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