التخطيط: جميع مشروعات حياة كريمة تراعي الاستدامة

قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إن أجهزة الدولة بالكامل تتعاون من أجل تحقيق أهداف المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، متابعا: لأول مرة نشهد هذا التعاون والتكامل ما بين الدولة وقطاعاتها.



وأضاف “جميل حلمي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع على قناة “دي إم سي”:، أن مبادرة حياة كريمة أفضل دليل على أن مصر تمتلك أفضل أجهزة التخطيط والمتابعة في العالم، موضحا: لا يوجد دولة في العالم تقوم بتطوير قرى الريف بهذا الشكل غير مصر.

وأوضح مساعد وزيرة التخطيط: أن أسلوب تنفيذ مشاريع حياة كريمة يراعي معايير الاستدامة، متابعا: المبادرة تراعي المعايير الطبية العالمية أيضا، وذلك من خلال توفير معايير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أن المشروعات التي تقدمها مبادرة حياة كريمة تستهدف أن تقدم الخدمات بشكل مستمر ولاقصي وقت زمني.



أعلنت مؤسسة حياة كريمة، انطلاق فاعليات المؤتمر الأول للمشروع القومي “حياة كريمة”، لتنمية قرى الريف المصرى، مساء اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إضافة إلى آلاف المواطنين الذين يمثلون كافة محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية

وتتضمن الاحتفالية التي تقام لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي، استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها، والإنجازات التى حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن فى قرى ومراكز المبادرة، وتوثيق إنجازاتها المتحققة لتوفير حياة كريمة لملايين المواطنين.

‎مبادرة “حياة كريمة”، التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت إلى مشروع قومي في مطلع العام الجاري 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا فى التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.





وتتلخص أهدافها فى الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجا فى القري الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني، وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.