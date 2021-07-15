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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بوابة الوظائف الحكومية..

238 وظيفة حكومية شاغرة لـ خريجي هندسة.. تفاصيل

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة وزارة الري لتعيين 238 شابا في وظائف شاغرة  لخريجي هندسة،  للتعيين لدى وزارة الموارد المائية والري، بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة، في 5 تخصصات مختلفة، وهي «هندسة مدني واتصالات وميكانيكا وحاسب آلي وكهرباء»، بالمستوى الوظيفي الثالث «ج» بموازنة الوزارة والجهات التابعة لها، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، بحسب ما جاء في الإعلان رقم 1 لسنة 2021 ، ويكون مدة الإعلان من 15 يوليو 2021، حتى 5 أغسطس 2021، ويكون التقديم إلكترونياً علي بوابة الوظائف الحكومية من هنـــا.

 

أعداد المهندسين المطلوب تعيينهم والمحافظات الموزعة بها الوظيفة

1-  تعيين 190 مهندسا مدنيا، في المحافظات الموزعة بها الوظيفة وهي: الأقصر - بني سويف - الجيزة - سوهاج - المنيا - أسيوط - الغربية - كفر الشيخ - القليوبية - المنوفية - الفيوم - الوادي الجديد - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - السويس - البحيرة - الإسكندرية - البحر الأحمر - مطروح - قنا - أسوان – القاهرة.

2-   تعيين 27 مهندس ميكانيكا في المحافظات الموزعة بها الوظيفة وهي: أسوان - قنا - الأقصر - بني سويف - سوهاج - المنيا - كفر الشيخ - الفيوم - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - السويس - البحيرة - الإسكندرية - الجيزة - الوادي الجديد.

3- تعيين 2 مهندس اتصالات، وهذه الوظيفة متوفرة في محافظتي: الشرقية – الإسكندرية.

4-  تعيين 4مهندس حاسب آلي، في المحافظات الموزعة بها الوظيفة: أسيوط - القاهرة – الغربية.

5-   تعيين 15 مهندس كهرباء، والمحافظات الموزعة بها الوظيفة: أسوان - بني سويف - سوهاج - المنيا - كفر الشيخ - الإسماعيلية - الشرقية - الدقهلية - دمياط - البحيرة - الإسكندرية - الجيزة - الوادي الجديد.

 

الشروط العامة للتعيين في الوظائف الواردة بالإعلان:

1- أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية، أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية.

2-  أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة.

3-  ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتبارها.

4-   ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات.

5-   ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً وقت الإعلان.

6-  أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس هندسة في التخصص المطلوب.

7-  أن يجتاز الامتحانات الإلكترونية والشفوية المقررة من قبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتكون المفاضلة وفقاً للقواعد المقررة قانوناً.

8-  يلزم على كل متقدم اختیار وظيفة واحدة فقط مناسبة من قائمة الوظائف الشاغرة، ولن يسمح بالتقدم لأكثر من وظيفة.

9- يتعين سداد مبلغ 20 جنيهاً كرسوم لازمة لدخول الامتحان .

10-  اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

 

المستندات المطلوبة:

- ملف الصور الشخصية.

- صورة البطاقة الشخصية (وجهين).

- صورة المؤهل الدراسي.

صورة من صحيفة الحالة الجنائية.

صورة المؤهل الأعلى إن وجد.

صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية او الخدمة العامة.

شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).

وزارة الرى وزارة الري وظيفة شاغرة

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