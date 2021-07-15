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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعارة ثلاثي فريق شباب الأهلي إلى زيزكوف التشيكي موسمين

صدى البلد

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بالأهلي عن انتقال ثلاثي فريق الشباب؛ ميدو حسام ومصطفى فوزي ومحمد أحمد «بيسو» إلى نادي زيزكوف التشيكي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة بعد تمديد عقدهم مع النادي قبل السفر.

 

جاءت فكرة إعارة اللاعبين للخارج؛ بهدف المعايشة واكتساب الخبرات الكبيرة بعد نجاح تجربة الإعارات الداخلية، مثلما حدث مع عدد كبير من اللاعبين، ومنهم محمد شريف وصلاح محسن وأكرم توفيق وأحمد ياسر ريان وأحمد عبد القادر، وعمار حمدي ومحمد عبد المنعم.

 

وقال أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، إن تلك الخطوة تأتي في ضوء توجه محمود الخطيب، رئيس النادي، ولجنة التخطيط، بالتنسيق مع خالد ببيو مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش، المدير الفني للقطاع؛ لتوفير الخبرات الأوروبية اللازمة للعناصر المميزة من لاعبي القطاع، للاستفادة بهم مستقبلًا لتدعيم الفريق الأول. 

وأشار إلى أن هناك خطة عمل متكاملة تستهدف تحقيق هدفين، الأول يتمثل في تدعيم الفريق الأول بعد اكتساب هؤلاء اللاعبين الخبرات اللازمة خلال مسيرتهم الاحترافية، والثاني تنمية موارد النادي مستقبلًا من خلال تسويق لاعبي قطاع الناشئين في أوروبا.

وكشف مدير التسويق والتعاقدات عن المفاوضات المستمرة مع ثلاثة أندية أوروبية أخرى، من أجل بحث ومناقشة إبرام مزيد من الاتفاقات الخاصة بتسويق لاعبي قطاع الناشئين، بما يحقق مصلحة النادي على كافة المستويات الفنية والتسويقية.

تأتي تحركات النادي في هذا الصدد في ضوء استراتيجية العمل التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وخالد بيبو، مدير قطاع الناشئين، وميشال بروكيش، المدير الفني للقطاع، وفى حضور لجنة التخطيط، وذلك لتطوير قطاع الناشئين بالنادي، ومد الفريق الأول بالعناصر المميزة وفقًا للخطة الموضوعة التي تعتمد على عدة محاور، منها تطوير قدرات مدربي القطاع بما يتناسب مع التطور الحادث في عالم التدريب، وتوفير وسائل وأدوات التدريب الحديثة، مع الاستعانة بالوسائل البصرية والسمعية في إعداد المدربين، وتطوير البنية التحتية للقطاع، بما يضمه من ملاعب للتدريب وصالات «الجيم».

امير توفيق ميدو حسام نادي زيزكوف التشيكي محمود الخطيب خالد ببيو

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