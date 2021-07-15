نادي فاركو يتخذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي

يحذر نادي فاركو، الجماهير وكافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية من الالتفات إلى بعض الأخبار التي يتم تداولها بعض الصفحات المزيفة التي تنشر الأخبار الكاذبة وتروج الشائعات تحت اسم وشعار النادي.

كما يجب التنويه للجميع بضرورة عدم التعامل مع تلك الصفحات أو نقل أي أخبار منها والتي هدفها زعزعة استقرار النادي بعد الصعود للدوري الممتاز وتصدير صورة سلبية ضده عبر وسائل الإعلام.

وبعد إعداد قائمة بتلك الصفحات والحسابات المزيفة، قرر نادي فاركو اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد تلك الصفحات التي تحمل اسم النادي وشعاره وتروج الشائعات من ذلك المنطلق.

ويمتلك نادي فاركو صفحة رسمية على فيس بوك وأخرى على تويتر

صفحة الفيس بوك.. https://www.facebook.com/pharcofootballclub/

صفحة تويتر.. https://twitter.com/pharcoclub?s=08

بقاء 21 لاعبا في فاركو

وأعلن نادى فاركو الصاعد للدوري الممتاز الإبقاء على 21 لاعباً ضمن صفوف الفريق في الموسم الجديد لاسيما أن أغلبهم كان من القوام الأساسى الذى شارك في تدوين إنجاز للنادى بصعوده لدوري الأضواء والشهرة للمرة الأولى في تاريخه.



ورفض مسئولو فاركو فكرة التضحية بكل اللاعبين بالفريق مؤكدين ثقتهم في هؤلاء اللاعبين لتحقيق طموحات النادى في أول مواسمه بالدوري الممتاز لاسيما أن هذه العناصر شاركت بإجتهاد وإخلاص وقدرات فنية عالية الكفاءة في المشوار الماراثونى الذى خاضه الفريق بدوري القسم الثانى قبل أن تكلل رحلة الصعود بالنجاح.



ويرأس نادي فاركو عز الدين يشار حسن عباس حلمي ،يضم الجهاز الفني لنادي فاركو بقيادة مجدي عبدالعاطي كلا من : عاطف حنفي مديرًا للكرة، محمد ثابت صاروخ مدربًا عامًا، عمرو فيهم مدربًا عامًا، أحمد خطاب مدرب مساعد، أحمد حيدر مخططًا للأحمال، عصام محمود مدربًا لحراس المرمى، مجدي وهبي طبيب الفريق، محمد حمدي أخصائي إصابات ملاعب، عادل الفلكي مديرًا إداريًا، محمد تيتو إداري، محمد الجزار مدلك ومحمد محروس مدلك.

ونجح فريق فاركو فى التأهل رسمياً إلى الدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخه، بعد حسم الصراع حول الصاعد من المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى مع فريق حرس الحدود، عقب ألفوز على بنى عبيد فى الجولة الأخيرة للمجموعة 3-0.