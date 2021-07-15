رسميًا.. إعارة مدافع آرسنال ويليام صليبا إلى مارسيليا

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، رسميًا، إعارة مدافعه الفرنسي ويليام صليبا إلى مارسيليا الفرنسي.

وأكد آرسنال في بيانه أن مارسيليا لا يملك حق شراء صليبا، حيث تنتهي إعارته مع النادي الفرنسي في 30 يونيو 2022.



وانضم صليبا إلى صفوف آرسنال في صيف عام 2019، قادمًا من سانت إيتيان، وتم إعارته في العام ذاته إلى فريقه السابق مرة أخرى، وقضى الموسم الماضي مُعار لنادي نيس.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين الماضي، إزالة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بـ فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية إنه من يوم 19 يوليو الجاري، سيتم إزالة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بـ كورونا والتي تتضمن إلزامية ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الإجتماعي.

وأكدت الحكومة البريطانية عودة جميع الفعاليات وعودة الجماهير للمدرجات في مختلف الألعاب بصفة كاملة بما فيها مباريات الدوري الإنجليزي.

وبذلك تأكد أن مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل ستقام بحضور جماهيري كامل في مدرجات الملاعب.

ولُعبت أغلب مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.