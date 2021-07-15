عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. إعارة مدافع آرسنال ويليام صليبا إلى مارسيليا

صدى البلد

أعلن نادي آرسنال الإنجليزي، رسميًا، إعارة مدافعه الفرنسي ويليام صليبا إلى مارسيليا الفرنسي.

 

وأكد آرسنال في بيانه أن مارسيليا لا يملك حق شراء صليبا، حيث تنتهي إعارته مع النادي الفرنسي في 30 يونيو 2022.  


وانضم صليبا إلى صفوف آرسنال في صيف عام 2019، قادمًا من سانت إيتيان، وتم إعارته في العام ذاته إلى فريقه السابق مرة أخرى، وقضى الموسم الماضي مُعار لنادي نيس.

 

وأعلنت الحكومة البريطانية، الاثنين الماضي، إزالة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بـ فيروس كورونا.

وقالت الحكومة البريطانية إنه من يوم 19 يوليو الجاري، سيتم إزالة كافة الإجراءات الوقائية الخاصة بـ كورونا والتي تتضمن إلزامية ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الإجتماعي.

وأكدت الحكومة البريطانية عودة جميع الفعاليات وعودة الجماهير للمدرجات في مختلف الألعاب بصفة كاملة بما فيها مباريات الدوري الإنجليزي.

وبذلك تأكد أن مباريات الدوري الإنجليزي الموسم المقبل ستقام بحضور جماهيري كامل في مدرجات الملاعب.

ولُعبت أغلب مباريات الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بدون حضور جماهيري، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

 

ترشيحاتنا

ماذا يعني إيموجي القلب الأزرق في تطبيق واتساب؟

ستاد جديد.. مصيلحي يعلن مفاجأة سارة لجماهير نادي الاتحاد السكندري

لـ صالح هاني العتال..تغريم مرتضى منصور وإلزامه بالتعويض في 3 قضايا

الرئيس السيسي يطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

كيا تكشف الستار عن بروسييد جي تي موديل 2022 .. صور

حظر إدخال أي شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تامر حسني لم يخطئ.. والد حلا شيحة يفجر مفاجأة حول فيلم مش أنا

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

قرار كويتي عاجل بترحيل هذه الفئة من الوافدين

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

مصر ترسل دفعة جديدة من المساعدات الطبية إلى تونس

فيديو

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

فيديوجراف.. تفاصيل ليلة رعب عاشها أهالي الطالبية أثناء حريق فيصل

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

اﻟﻤﺰﻳﺪ