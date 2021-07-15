حياة كريمة: وصلنا إلى 21 ألف متطوع في عام واحد.. وإنشاء موقع إلكتروني للمبادرة.. فيديو

وجهت أحد أعضاء صندوق مبادرة حياة كريمة، التحية لكل الجهات المعنية والمنظمات ورجال الأعمال المشاركين في مبادرة حياة كريمة.



وتابعت أحد أعضاء صندوق مبادرة حياة كريمة: حلم تقديم حياة كريمة للمصريين كل يوم بيكبر، ومن هنا قررنا إنشاء مؤسسة تنموية تفتح أبوابها لكل شباب مصر ووصلنا إلى 21 ألف متطوع في عام واحد.



واسترسلت: عملنا على تسويق مشروع حياة كريمة عالميا، وقمنا بإنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.



وأكملت: مبادرة حياة كريمة توجد داخل كل قرية وتابع ومركز، لتقديم المساعدة للأهالي، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المشاركة.





وأضافت: قمنا بإطلاق عدة مبادرات لخدمة أهالينا منها : مبادرة رد الجميل التي اهتمت بتوزيع المواد الغذائية على 27 محافظة على 3.5 مستفيد، ومبادرة حماية المقدمة لأهالي الحدود ومبادرة التصالح حياة التي تواجدت داخل أكثر من 20 محافظة للمساهمة في الانتهاء من إجراءات التصالح، وكذلك مبادرة قطار الخير التي قدمت الرعاية الطبية لأهالي سوهاج.



ولفتت إلى أن مبادرة حياة كريمة تلقت خلال الأعوام الماضية 5.5 مليار جنيه كـ تبرعات.

