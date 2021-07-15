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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يستمع إلى شرح تفصيلي عن نماذج مشروعات "حياة كريمة"

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعاليات المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة في استاد القاهرة .

 

واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي عن  نماذج من مشاريع مبادرة حياة كريمة في مختلف محافظات الجمهورية، شرح المشرفون على مشروعات حياة كريمة في مختلف أنحاء الجمهورية تفاصيل تلك المشروعات.

 

فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نستهدف إدخال خدمات الغاز الطبيعي في قرى مبادرة حياة كريمة .

وأضاف مصطفى مدبولي في كلمته في  المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بـ استاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي: "نستهدف إيصال الغاز الطبيعي لـ  1413 قرية، وحوالي 4 ملايين وحدة سكينة  سوف يدخلها  خدمة الغاز الطبيعي بما يساعد في رفع العبء على المواطنين في قرى حياة كريمة، وحجم شبكات الغاز الطبيعي 16 ألف كيلو متر طولي".

وتابع مصطفى مدبولي: "لأول مرة تدخل خدمة الإنترنت فائق السرعة للريف المصري وكابلات الفايبر والألياف الضوئية وتحسين شبكات  المحمول".

وأكمل مصطفى مدبولي: "نعمل على إحداث تطوير حقيقي لشبكة التيار الكهربائي وتقليل فترات الانقطاع  في قرى الريف المصري بما يحدث تحديث للشبكات والمحولات".

 

حياة كريمة 

مبادرة حياة كريمة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في 2 يناير 2019، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتسعى "حياة كريمة" لتوحيد الجهود بين كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع المجتمع المدني وشركات القطاع الخاص وشركاء التنمية في مصر وخارجها في ملف التنمية المستدامة.

كما تهدف للقضاء على الفقر المتعدد الأبعاد، وذلك من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين، وخاصة الأسر الأكثر احتياجا في القري والمراكز المستهدفة، والبالغ عددها 4658 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع اهداف التنمية المستدامة لمنظمة الامم المتحدة وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وثقافة وبنية تحتية وبيئة نظيفة ومجتمعات منتجة وذلك لضمان استدامة التنمية في القري والمراكز المستهدفة.

 

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