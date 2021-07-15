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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

لـ صالح هاني العتال..تغريم مرتضى منصور وإلزامه بالتعويض في 3 قضايا

صدى البلد

قضت محكمتا العجوزة والهرم الجزئيتان بتغريم رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور 10 آلاف جنيه، وتعويضا مدنيا مؤقتا 501 جنيه.

يأتي ذلك عن كل قضية في القضايا الثلاث المرفوعة ضده، لصالح هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق لقيامه بالتعدي عليه بالسب والقذف.

القضايا التي تم الحكم فيها لصالح هاني العتال ثلاث قضايا، اثنتان منها داخل محكمة الهرم الجزئية، والقضية الثالثة داخل محكمة العجوزة الجزئية.

وجاء نص الحكم في القضايا كالتالي: «حكمت المحكمة بتغريم مرتضى منصور عشرة آلاف جنيه، وألزمته بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 501 جنيه، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسين جنيها أتعاب المحاماة».

ورفض هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق التعليق على الأحكام الثلاثة الصادرة ضد رئيس النادي المعزول.

وأكدا العتال احترامه الشديد والكامل لأحكام القضاء المصري الشامخ، حيث رفض العتال التعليق حفاظا منه على استقرار القلعة البيضاء الفترة الحالية، وأنه ملتزم الصمت لأنه يعي صعوبة المرحلة التي يمر بها النادي.

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