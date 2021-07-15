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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جدول مباريات الجمعة.. قائمة بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز

صدى البلد

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري الممتاز على ملعب الجبل الأخضر.

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره المقاولون العرب في التاسعة من مساء الجمعة على استاد الجبل الأخضر في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٤ من الدوري الممتاز.

وضم المدرب اليوناني ٢٠ لاعبا على النحو التالي:


حراسة المرمى:  شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر

خط الوسط: عبد الله السعيد - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمود صابر - محمود حمادة - عمر جابر - إسلام عيسى - نبيل دونجا - محمد فاروق

خط الهجوم: محمود وادي - دودو الجباس

بيراميدز المقاولون العرب جدول مباريات الجمعة الدوري الممتاز

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