عميد طب بنها: 53 طبيبا يشاركون بالمؤتمر الدولي الثاني لطب التجميل النسائي

حل الدكتور مصطفى القاضي، عميد كلية طب جامعة بنها، ضيفا على الفنانة نشوى مصطفى مقدمة برنامج "بنت البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد 2".





وقال "القاضي "، خلال استضافته ببرنامج "بنت البلد"، تقديم الإعلامية "نشوى مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"،: "هناك ما يقرب من 53 طبيبا من الأشقاء العرب والأفارقة وأوروبا وآسيا يشاركون بالمؤتمر الدولي الثاني لطب التجميل النسائي من المؤسسة الأمريكية".



وأضاف: "المؤتمرات الطبية ضرورة وجزء من أنشطة كلية الطب الأساسية لتوعية المواطنين ودراسة الأبحاث العلمية، وكلية الطب بجامعة بنها مهتمة بكل الأنشطة العلمية سواء المؤتمرات العلمية أو ورش العمل أو الندوات بشكل مستمر لم يتوقف خلال أزمة كورونا أيضا".

واستقبل الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وفدا من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي، والذي ضم الدكتور محمود وفيق مدير إدارة التأهيل المعامل للاعتماد الدولي والدكتور فرحات سعد استشاري بوحدة إدارة المشروعات.

اقرأ ايضا:



جامعة بنها: إتاحة المنشآت الرياضية للجمهور بأسعار رمزية ..صور



جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب البشري ، وشيرين شوقي أمين عام الجامعة ، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة مشروعات التطوير ، والدكتورة نرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث ، والدكتورة نيفين عبد الحفيظ مدير مشروع التحاليل الطبية.

وقال القاضي إن وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري تعتبر من أفضل الوحدات بالكلية ، وأكد علي أهمية مشروع تحاليل السموم والمخدرات وأنه ذو جدوي اقتصادية ويخدم سياسات الدولة واتجاهاتها حيال الكشف عن المخدرات والسموم .

من جانبه قال الدكتور محمود عبد الغفار إن الزيارة تهدف إلى تسليم وتسلم مخرجات مشروع تطوير معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق بقسم الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب البشري مع متابعة المشروعات السابقة الممولة من وحدة إدارة مشروعات التعليم العالي بالجامعة.

يذكر أن جامعة بنها متمثلة فى كلية الطب البشرى حصلت على عدد أربعة مشروعات لتطوير المعامل وتأهيلها للاعتماد الدولى بإجمالى ، وتم اعتماد معملى الكشف المبكر عن الاورام ومعمل وحدة البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية من الإيجاك ، كما أنه جار اعتماد معمل وحدة التحاليل الطبية ذات التخصص الدقيق.

من ناحية أخرى أعلنت جامعة بنها إتاحة منشآتها الرياضية بكفر سعد ومشتهر للمجتمع المدني من أبناء محافظة القليوبية بأسعار رمزية.

وأشارت الجامعة إلى أنه تمت إتاحة ملاعب الجامعة الجديدة بكفر سعد بعد إعادة تأهيلها لممارسة كافة الأنشطة الرياضة حيث تضم ملعب كرة قدم نجيل صناعي، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان كرة يد و كرة سلة وكرة طائرة وملاعب تنس وألعاب القوى ، وجميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة، كما تمت إتاحة أيضا حمامة السباحة بمركز إعداد القادة بمشتهر لتنظيم الدورات والمسابقات حيث تم تجهيزه على أعلى مستوى ويتضمن مبنى مكونا من دورين وغرف الملابس.

من جانبه أكد الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الإنشاءات الجديدة تعد جزءا من استثمارات الجامعة ولابد من استغلالها والاستفادة منها بالشكل الأمثل في مختلف المجالات وتنظيم المهرجانات واللقاءات الشبابية بالجامعة بالإضافة إلى خدمة أهالي وشباب محافظة القليوبية.

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب إن المنشآت الرياضية الجديدة يشرف عليها الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة ، ووحدة الكفاءة البدنية بكلية التربية الرياضية ، مشيرا إلى أن الإنشاءات الجديدة تهدف إلى خدمة الأنشطة التعليمية والطلابية بالجامعة وكلياتها وأبناء المحافظة.

وأضاف الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان جامعة بنها حريصة على مشاركتها في خدمة المجتمع المحلي، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة في كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين.

وأشار الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية ان جميع الأنشطة الرياضية يشرف عليها مدربون متخصصون سواء من كلية التربية الرياضية أو من الأكاديميات الرياضية التي تعمل من خلال وحدة الكفاءة البدنية بالكلية.