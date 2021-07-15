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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن المشروع القومي لتجميع البلازما.. وكيل الصحة بالمنيا يتبرع بالدم

وكيل وزارة الصحه
وكيل وزارة الصحه يتبرع بالدم

تبرع الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة في محافظة المنيا، بالدم، وذلك بعد عمل تحليل هيموجلوبين والكشف اللازم، ضمن المشروع القومي لتجميع البلازما.

 

وأشار وكيل الوزارة، إلى أهمية التبرع بالدم، موضحًا أن كيس الدم الواحد، يستفيد منه 3 أفراد على الأقل لتوفير احتياجاتهم من الصفائح الدموية والبلازما، وكرايو، خاصة في حالات الطوارئ والحوادث والولادة وأمراض الدم المزمنة وأمراض الكبد والكلى وغيرها.

 

وتابع "نادي"، الاستعدادات الخاصة ببدء فعاليات المشروع القومي لتجميع البلازما، بالمركز الإقليمي للدم بالمنيا، والذي يعتبر الأول علي شمال الصعيد ضمن 6 مراكز جرى اختيارهم لتجميع البلازما على مستوي الجمهورية، بطاقة 14 جهازا لفصل وتجميع البلازما، والذي سيساعد في إنقاذ العديد من حياة المرضي. 

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