محمد عادل يجتمع مع لاعبي المقاولون قبل مباراة بيراميدز بالدوري .. لهذا السبب

اجتمع محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة وعضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب، مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم فى جلسة قبل مران اليوم لتحفيزهم قبل مواجهة بيراميدز، التي ستُقام غدًا الجمعة في الدوري.

وطلب فتحي من اللاعبين التحلي بروح الإصرار بحثًا عن الفوز، لتحسين وضع الفريق في جدول مسابقة الدوري.

واختتم المقاولون تدريباته استعدادًا لمواجهة بيراميدز، ودخل في معسكر مغلق تحت قيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق.

ويلتقي المقاولون العرب وبيراميدز في التاسعة من مساء غد الجمعة، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري المصري.