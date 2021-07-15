الجدية والإصرار شعار لاعبي الأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز بنهائي دوري الأبطال.. شاهد

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مرانه الرئيسي اليوم بالمغرب استعداداً لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء السبت علي ملعب مركب محمد الخامس.

وظهرت حالة من التركيز الشديد علي وجوه لاعبي الأهلي قبل الموقعة الحاسمة.

محاضرة موسيماني

واستهل بيتسو موسيماني، المدير الفني مران الفريق اليوم الخميس بمحاضرة مع لاعبي الفريق بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث موسيماني مع لاعبي الأهلي عن عدة أمور فنية خاصة بمباراة النهائي الإفريقي.

مران الفريق

وخاض الأهلي مران اليوم على ملعب كهرماء، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

هذا ويحضر بيتسو موسيماني، ومعه كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة النهائي الإفريقي، الذي يعقد في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غدٍ الجمعة، بتوقيت المغرب «الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة».

ويتحدث موسيماني وكابتن الأهلي خلال المؤتمر الصحفي عن مباراة كايزر تشيفز، واستعدادات الفريق لها، وذلك وفقاً للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

مسحة طبية

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أجرى مسحة طبية صباح اليوم، الخميس، بمقر إقامة البعثة بالمغرب، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقبل مباراة النهائي بـ48 ساعة، وفقًا لتعليمات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

السفير المصري

وحرص السفير المصري في المغرب، أشرف إبراهيم، على حضور مران الفريق ،ورحب محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في المغرب، بالسفير المصري، الذي حرص على حضور المران لدعم ومؤازرة الفريق قبل نهائي إفريقيا.

مشجع مغربي

حرص رضوان بلال، مواطن مصري يقيم في المغرب، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم بالمغرب، استعدادًا لمباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، رئيس بعثة الأهلي في المغرب، على استقبال المشجع الأهلاوي على هامش مران الفريق اليوم، وقدم له الشكر لحرصه على دعم الأهلي ومؤازرته الفريق طوال هذه السنوات.

ويبلغ المشجع المصري رضوان بلال ٧٥ عامًا، ويقيم في المغرب منذ ٤٣ سنة تقريبًا، ويحرص على دعم الأهلي في جميع مبارياته التي تقام بالمغرب. وقال إنه يعكف على حضور جميع مباريات الأهلي التي تقام في المغرب لعشقه للنادي الكبير عبر تاريخه الطويل، موضحًا أنه يتابع كذلك جميع مباريات الأهلي في جميع البطولات المحلية والقارية عبر الفضائيات.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي المقرر لها التاسعة من مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة باستاد محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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