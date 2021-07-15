أول تعليق لـ الكرملين على اتهام بوتين بدعم فوز ترامب بعملية استخباراتية سرية

وصف المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في تعليق لصحيفة ذا جارديان، مزاعم دعم موسكو السري لـ الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 بأنها “خيال عظيم”.

وقال بسكوف لتوضيح “الوثائق الحصرية” التي أشارت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا رئيسيا مع مسؤولي المخابرات وكبار الوزراء في 22 يناير 2016 أعطى خلاله الضوء الأخضر لعملية استخباراتية سرية لدعم ترشيح دونالد ترامب كرئيس للولايات المتحدة.

وأشارت الوثائق التي يُزعم أنها مسربة إلى أن فوز ترامب سيكون في مصلحة موسكو؛ لأنه سيسبب “اضطرابًا اجتماعيًا” ويضعف الموقف التفاوضي للولايات المتحدة على المسرح العالمي.

وزعمت صحيفة ذا جارديان البريطانية أن وكالات الاستخبارات الروسية قد تلقت تعليمات لبذل كل ما في وسعها لضمان فوز ترامب، حيث اعتبر الكرملين منتج مسابقة ملكة الجمال السابق “مرشح واعد”، وهو الذي اعتبره التقرير المزعوم كـ “فرد متهور وغير مستقر عقلياً وغير متوازن يعاني من عقدة الدونية”.

ويُزعم أيضًا أن الكرملين قدم تنازلات بشأن معلومات ترامب، على وجه الخصوص، بشأن “زياراته غير الرسمية إلى أراضي الاتحاد الروسي”.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن وكالات المخابرات الغربية كانت على علم بوثائق الكرملين المزعومة وفحصتها.

ونفت روسيا مرارًا مزاعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية لعام 2016 في الولايات المتحدة.

ووفقًا لتقرير على موقع الكرملين على الإنترنت، في 22 يناير 2016، عقد بوتين بالفعل اجتماعًا مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، لكنهم ناقشوا القضايا الاجتماعية والاقتصادية المحلية، ومولدوفا، والوضع في الأسواق الدولية.