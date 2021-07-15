أنتم كنز هذا الوطن..الرئيس السيسي: اليوم أعلن تدشين الجمهورية المصرية الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تسعى من خلال مبادرة حياة كريمة إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين جودة الحياة لما يقارب من 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة وذلك بموازنة تصل إلى أكثر من 700 مليار جنيه.





وأعلن الرئيس السيسي خلال كلمته في احتفالية حياة كريمة، إنطلاق مشروع حياة كريمة الطموح مستعينا بقدرة الله والمصريين، متابعا: اليوم أعتبر مشروع حياة كريمة تشدينا للجمهورية المصرية الجديدة، القائمة بثبات ورسوخ على مفهوم الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة التي تمتلك القدرات الشاملة عسكريا وسياسيا واجتماعيا.



وأوضح السيسي، أن الجمهورية الجديدة تعلي مفهوم المواطنة وقبول الآخر وتسعى لقبول السلام والاستقرار والتنمية قائمة على ترسيخ مفاهيم العدالة الاجتماعية والكرامة، كما تسعى لبناء الإنسان المصري صحيا وعقليا وثقافيا.



وأضاف، إيمانا بأن الإنسان المصري هو كنز هذا الوطن وأيقونة انتصاره ومجده، مصر القوية الحديثة هي التي تليق بالمصريين وتعبر عن مستقبل وتمثل تضحياتهم.