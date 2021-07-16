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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية توجه رسائل للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وجهت النائبة عبلة الألفى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان رسائل للمواطنين مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وطالبت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" المواطنين بضرورة إتباع الإجراءات الإحترازية اللازمة خلال أجازة عيد الأضحى المبارك ، مشيرة إلى أن تراجع عدد الإصابات بـ فيروس كورونا أمر يدعو للسعادة ، ولكننا علينا ان نتوخى الحذر.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرروة مراعاة التباعد الإجتماعى بين المواطنين وتعقيم كل الأماكن ومنع الاختلاط بين المواطنين فى عيد الأضحى المبارك.

ودعت عضو لجنة الصحة بالبرلمان جميع المواطنين لتلقى التطعيمات ، قائلة :" لو زاد عدد الحاصلين على التطعيم إلى نسبة 60 % ولو أصيب أكثر من 50 % من المواطنين بفيروس كورونا وسيكونوا أخذوا المرض وسنكون فى أمان ، وسيجعلنا نتواجد  فى مجموعات اقل خطر ولاننقل العدوى.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان،  الأربعاء، عن خروج 1005 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 220530  حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 89 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 6 حالات جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 283409 من ضمنهم 220530 حالة تم شفاؤها، و 16418 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

عيد الأضحى المبارك الإجراءات الاحترازية وزارة الصحة والسكان المستشفيات منظمة الصحة العالمية

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