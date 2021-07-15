بسبب مباراة الأهلي .. حقيقة تغريم الترجي 60 ألف دولار وحرمانه من اللعب على ملعبه

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” قرر معاقبة الترجي التونسي بسبب أحداث ذهاب مباراة الأهلي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأكدت تقارير مغربية ومحلية، أن كاف غرم النادي التونسي مبلغ 60 ألف دولار بخلاف حرمانه من خوض لقاءات على ملعبه، بحضور جماهيري لمدة 4 مباريات متتالية.

ويتخذ كاف قرار العقوبة الموقعة على الترجي، غدا الجمعة، خلال الاجتماع الذي يقام في الدار البيضاء على هامش نهائي دوري الأبطال.

كانت مباراة الذهاب بين الترجي والأهلي شهدت أحداث شغب بين الجماهير وقوات الأمن تسببت في تأخير انطلاقها لنحو ساعة كاملة.