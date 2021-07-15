وزيرة الهجرة: أول سنة لي بالوزارة كنت أنزعج من الانتقادات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن من يعمل في مجال العمل العام يكون معرضا للانتقاد، مضيفة:" الكمال لله وحده والأخطاء متواجدة ".



وأضافت مكرم في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في بعض الأحيان يلفت نظري الهجوم والانتقاد لشيء لم أكن أنتبه له ".

وتابعت:" في بعض الأحيان يكون هناك هجوم وانتقاد وتعدٍ على شخصي وعائلتي، ولكن نحن في مهمة وطنية خالصة ولا نلتفت لمثل تلك الانتقادات والمواقف التي ترغب في تعطيل مسيرة العمل ".

وأكملت نبيلة مكرم :" في اول سنة من تولي الوزارة كنت أنزعج من الانتقادات والهجوم عليا، وكانت الاسرة تنزعج أيضا".



مبادرة العودة للجذور

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.



وتابعت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.



وأضافت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.



وأكدت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهون إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.



وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.



واختتمت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.