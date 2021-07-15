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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الطيران يلتقي مديرى مكاتب ومحطات مصر للطيران الجدد

وزير الطيران
وزير الطيران

التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، بقاعة كمال علوي بمبنى شركة مصرللطيران للخدمات الجوية بمطار القاهرة، بمديرى المكاتب والمحطات الخارجية  لمصر للطيران والمديرين الماليين ورؤساء الحسابات الذين تم اختيارهم فى حركة العمل بالمكاتب الخارجية لمصرللطيران هذا العام. 

 

جاء ذلك بحضور  الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران  والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية ولفيف من قيادات شركة مصر للطيران .


وفى بداية اللقاء هنأ الطيار محمد منار وزير الطيران جميع العاملين بقطاع الطيران المدني بقرب حلول عيد الأضحى المبارك كما هنأ الزملاء المرشحين الذين تم اجتيازهم اختبارات الشركة للعمل بمكاتب ومحطات مصر للطيران بالخارج مؤكدًا على دورهم الكبير فى المساهمة فى تحقيق العوائد الاقتصادية المرجوة، متمنياً لهم  مزيد من التوفيق والنجاح في عملهم الجديد  من خلال قيامهم بمهامهم على أكمل وجه بما يرسخ  الصورة الإيجابية عن مصر الحديثة فى ضوء  التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة القطاعات وعلى مختلف الاصعدة. 


وأكد وزير الطيران على أن هذا الاختيار جاء وفقاً لمجموعة من  المعايير والضوابط من خلال التقدم للعديد من الاختبارات والتقييمات والتى استغرقت عدة شهور وتمت بمنتهى الشفافية والحيادية  من أجل إتاحة الفرصة أمام الجميع للتقدم لهذه الاختبارات .

 

وناقش وزير الطيران مع العاملين كيفية تحقيق التنشيط والترويج  لمبيعات الشركة الوطنية وتعظيم العائد وبخاصة داخل أفريقيا  في ضوء تأثير تداعيات فيروس كورونا علي حركة السفر العالمية ، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل عودة الحركة الجوية الي ما كانت عليه قبل الجائحة .


و خلال اللقاء استمع وزير الطيران إلى أراء ومقترحات السادة مديري المكاتب  والمحطات الخارجية والتحديات التى تواجههم ورؤيتهم المستقبلية نحو التطوير وتحسين الأداء.

 

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