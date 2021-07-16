31.6 مليار جنيه قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة تداول البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 31.6 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2278 مليون ورقة منفذة على 225 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول البورصة المصرية قدرها 14.11 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2041 مليون ورقة منفذة على 218 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

83.3% نسبة استحواذ المصريين في البورصة المصرية

سجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي، نسبة 83.3%من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.3% والعرب على 6.4% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 17.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 86.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت الأسهم على 38.38% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 61.62% خلال الأسبوع.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 81.9% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.9 %و سجل العرب 7.2% وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2388 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بـ 1009 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.