وزيرة الهجرة: شيخ الأزهر يعاملني دائما مثل ابنته

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن التحديات التي تواجه الدولة المصرية والقيادات ومسؤولي الحكومة كثيرة، مضيفة:" دائما بقول ربنا كبير وشاهد وشايف".

وأضافت نبيلة مكرم في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر دايما لما يكلمني في التليفون يقولي يا بنتي وانا أقول له يابويا".

وتابعت مكرم :"علاقتي بفضيلة الإمام الأكبر علاقة خاصة ودخلت بيته في الأقصر، واستضافني في منزله وتعرفت على أسرته".

وأكملت:" في مرة قابلت فضيلة الإمام الأكبر وكان معي ابني في المطار وفضيلة الإمام الأكبر طلب التصوير مع ابني الصغير، وابني احتفظ بتلك الصورة، ويتباهي بها بين اصدقائه ".



مبادرة العودة للجذور

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.



وتابعت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.



وأضافت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.



وأكدت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهون إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.



وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.



واختتمت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.