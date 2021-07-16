نبيلة مكرم: دفء ما شاهدناه في افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية جعلنا لم نشعر ببرودة الطقس

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن رئيس المجلس القومي للمرأة ووزير الأوقاف قاموا تنظيم حملات في الصعيد تضم راهبات وواعظات وداعيات للحديث عن الوحدة الوطنية والمواطنة داخل قرى ومنازل الصعيد .



وأضافت نبيلة مكرم في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" علينا ان نركز على الإيجابيات المتواجدة في المجتمع المصري ويجب معالجة بعض الأفكار السلبية المتواجدة في المجتمع ".

وتابعت نبيلة مكرم :" دفء ما شاهدناه في افتتاح المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة جعلنا لم نشعر ببرودة الطقس آنذاك ".





مبادرة العودة للجذور

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.



وتابعت في تصريحات تليفزوينية سابقة، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.



وأضافت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.



وأكدت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهوا إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.



وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.



واختتمت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.