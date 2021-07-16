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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ببعتلها قلقاس.. وزيرة الهجرة تكشف كواليس صداقتها بـ وزيرة التخطيط

نبيلة مكرم
نبيلة مكرم

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إنها تجمعها علاقة صداقة قوية مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

 
وأضافت نبيلة مكرم في حوارها مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج " نظرة " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"   هالة السعيد بنت ناس وشاطرة ".

 

وتابعت نبيلة مكرم :"   في ناس كتير شاطرة لكن هالة السعيد لديها أخلاق وشاطرة جدا في مجالها ".

 


وأكملت نبيلة مكرم : " هالة السعيد قريبة مني جدا وأنا قريبة من أسرتها"، وتابعت مازحة:" في عيد الغطاس لازم ابعتلها القلقاس وإلا هيحصل مشكلة كبيرة ".


مبادرة العودة للجذور

قالت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مبادرة العودة للجذور حظيت بمتابعة واهتمام ورعاية الرئيس السيسي منذ إطلاقها في الإسكندرية عام 2017.


وتابعت في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن مبادرة العودة للجذور تركز على دور الجاليات الأجنبية التي كانت تعيش على أرض الدولة.


وأضافت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه لا بد من نقل مبادرة العودة للأجيال القادمة من اليونانيين والقبارصة.


وأكدت أن الرئيس السيسي التقى وفدا من الشباب اليوناني والقبرصي وكان لقاءً مثمرًا، مشيرة إلى أن وفد الشباب اليوناني والقبرصي سوف يتوجهوا إلى قناة السويس ومن ثم إلى مجلس النواب.


وأوضحت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القوى الناعمة تروج للدولة المصرية وجهودها، موضحة أن الرئيس السيسي دعا وفد الشباب اليوناني والقبرصي لحضور مؤتمر حياة كريمة.


واختتمت نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن القيادة السياسية تمنح الشباب فرصة لتولي مناصب وتؤهلهم لذلك.

وزيرة الهجرة وزيرة التخطيط نبيلة مكرم حمدي رزق هالة السعيد

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