محمد غباشي: تصريحات إثيوبيا بشأن سد النهضة تدليس وإنكار للحقوق التاريخية

قال دكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن اللجوء لطاولة المفاوضات دون تحقيق وقف لطريقة ملء سد النهضة الإثيوبي أو سنوات التفاوض دون أن توقف إثيوبيا مسألة بناء السد أو تغيير المخطط الهيكيلي أو تغيير الفتحات أسفل السد أو الإجابة على الأسئلة التي طرحت على الجانب الإثيوبي، قد يكون طريق محفوف بالمخاطر.

وأضاف مختار غباشي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، إن مصر حينما لجأت لمجلس الأمن كان بغرض الوصول لأمر تستطيع من خلاله إثوبيا الاستجابة لدول المصب، بالإضافة لرغبة مصر المشاركة في تشغيل السد ومعرفة كم سيستغرق الملء من سنوات، موضحا أن ما قيل في جلسات مجلس الأمن من مندوبين وممثلي الدول الكبرى أجمع على العودة للاتحاد الأفريقي لأنه المكان الطبيعي الذي تدور من خلاله طاولة المفاوضات.

وتابع غباشي في تعليقه على سد النهضة، "أنت بتفاوض وأدامك حد شغال بيملأ ولا في دماغه أي حاجة، بالعكس دا كل التصريحات الخارجة منه إنكار لحقوقك التاريخية ويدلس عليها"، موضحا أن المندوب التونسي قدم مشروع لقيام إثيوبيا بتجميد ملء السد الثاني لمدة 6 أشهر ونحاول من خلاله التفاوض"، موضحا أن اللجوء للمحافل الدولية شيء مهم جدا، يعطينا قوة تأييد معنوي لموقفنا القانوني والحقوقي الذي لجأنا لمجلس الأمن من خلاله.

بعيدا عن التهديد.. الرئيس السيسي يوجه رسالة إلى إثيوبيا والسودان



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه إلى الجميع، قائلا: لكل المصريين والأشقاء في إثيوبيا والسودان تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا جميعا الخير.

وأكمل الرئيس السيسي، خلال كلمته باحتفالية مبادرة حياة كريمة: "أنا بقول الكلمة دي لكل من يهمه الاستقرار والتنمية، وبعيدا عن أي شكل من أشكال التهديد".

وأضاف: "إن شاء الله الأمور هتبقى كويسة ومتقلقوش من حاجة"، متابعا: "عيشوا حياتكوا".

كما وجه الرئيس السيسي رسالة إلى الخارج، قائلا: أنا بقول للآخرين “أنتوا تعيشوا وإحنا نعيش ومصر دولة كبيرة”.



وأكمل السيسي خلال كلمته في احتفالية مبادرة حياة كريمة: “ أنا هقول تعبير ياريت يتقبل مني،” لا يليق بنا أن نقلق أبدا"، متابعا: "اسمعوا كلامي أنا لما بلاقي قلق بقول معاكوا حق ولكن المبالغة في القلق متنفعش".



وأضاف: "أنا لازم أحسب كلامي كويس أوي ومش بس الكلام لا، الكلام والتصرفات لازم تتوزن بميزان من دهب، متابعا: مستقبل البلاد بالعمل ، موضحا: نحن تجاوزنا كافة التحديات بالتعاون، وعلينا جميعا أن نكون على قلب رجل واحد.