عبد اللطيف منيع بطل المصارعة يوجه الشكر إلى وزير الرياضة بعد التدخل لحل أزمة المدرب



وجه عبد اللطيف بطل المصارعة الرومانية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومساعديه دكتور محمد الأول ودكتور محمد الكردي بعد التدخل وحل أزمة المدرب الخاصة به قبل انطلاق الدورة الأولمبية بطوكيو.



كما شكر اللاعب كلا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة بعد الاستجابة السريعة لطلبه.



وكان اللاعب قد صرح في وقت سابق إنه وفوجيء اللاعب بتغيير مدربه الدكتور أشرف حافظ ونقله لفريق المصارعة الحرة بدلا من فريق المصارعة الرومانية ليقوم بمهاجمة مسؤولي الاتحاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.



ولكن تم الاستجابة لمطالبه ومن المنتظر أن يكون المدرب أشرف حافظ هو للمدرب المصاحب للاعب أثناء الدورة الأولمبية والتي تقام خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل بمدينة طوكيو اليابانية.

وتأهل عبد اللطيف منيع الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد فوزه بمبارتين من أصل ثلاث مباريات بتصفيات إفريقيا/ أوقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقامة في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 2 الي 4 ابريل 2021، كما حقق الميدالية الذهبية لذلك الوزن وتأهل للأولمبياد.