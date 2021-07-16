عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد اللطيف منيع بطل المصارعة يوجه الشكر إلى وزير الرياضة بعد التدخل لحل أزمة المدرب

صدى البلد

 
وجه عبد اللطيف بطل المصارعة الرومانية الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومساعديه دكتور محمد الأول ودكتور محمد الكردي بعد التدخل وحل أزمة المدرب الخاصة به قبل انطلاق الدورة الأولمبية بطوكيو. 


كما شكر اللاعب كلا من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية والاتحاد المصري للمصارعة بعد الاستجابة السريعة لطلبه. 


وكان اللاعب قد صرح في وقت سابق إنه وفوجيء اللاعب بتغيير مدربه الدكتور أشرف حافظ ونقله لفريق المصارعة الحرة بدلا من فريق المصارعة الرومانية ليقوم بمهاجمة مسؤولي الاتحاد عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”.


ولكن تم الاستجابة لمطالبه ومن المنتظر أن يكون المدرب أشرف حافظ هو للمدرب المصاحب للاعب أثناء الدورة الأولمبية والتي تقام خلال الفترة بين 23 يوليو الجاري وحتى 8 أغسطس المقبل بمدينة طوكيو اليابانية.

وتأهل عبد اللطيف منيع الى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو بعد فوزه بمبارتين من أصل ثلاث مباريات بتصفيات إفريقيا/ أوقيانوسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو والمقامة في مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 2 الي 4 ابريل 2021، كما حقق الميدالية الذهبية لذلك الوزن وتأهل للأولمبياد.

وزير الشباب وزير الشباب والرياضة اللجنة الاولمبية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية

موضوعات متعلقة

معاناة جديدة في آسيا بسبب متحور دلتا وبطء وتيرة التلقيح

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أمريكا بشأن اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة في لبنان

مجلس الأمن وليبيا .. تشديد دولي وعربي على ضرورة إجراء الانتخابات وطرد المرتزقة

معجزات الصلاة على النبي يوم الجمعة

فيديو يكشف الكثير عن قدرات كيا EV6 الكهربائية

رسالة تحذير من فرج عامر للأهلي قبل مواجهة كايزر تشيفز

13 قتيلا بينهم تسعة صينيين بانفجار حافلة في باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ