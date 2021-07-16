لمواليد 16 يوليو.. ماذا يخبئ لك برجك في علم الأرقام؟

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة من دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.



شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 16 يوليو فإن ذلك يعني أن لديك حسا فنيا وشخصية استقلالية، وتميل للانفتاح على العالم. أنت أيضا محب للجمال وحياتك مليئة بالتنوع، لكن قد تبالغ أحيانا في شعورك بالكبرياء.



نصيحة: عام ٢٠٢١

وقدمت خبيرة الابراج عبير فؤاد نصيحة هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.