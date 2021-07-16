موعد طرح مسرحية أكرم حسني وأحمد أمين الجديدة

يعود كل من أكرم حسني وأحمد أمين للعمل سويا بعد نجاحهما من قبل في مسلسل الوصية الذي حقق نجاحا كبيرا خلال عام 2018، لكن هذه المرة يشتركان في مسرحية جديدة.

يشترك كل من أكرم حسني وأحمد أمين في تقديم مسرحية "لما الرجالة تفك" التي يجري حاليا التحضير لها، وإقامة البروفات المستمرة.

مسرحية لما الرجالة تفك من إخراج خالد جلال، وفكرة هيثم رزق، وكتب نصها جورج عزمي، وذلك بحسب تصريحات إعلامية للممثل أحمد أمين.

وقال أحمد أمين في لقاء مع برنامج جروب الماميز على قناة مدرستنا، إنه بدء مراحل التحضير للمسرحية مع أكرم حسني وباقي فريق العمل، ومن المتوقع بدء عرضها خلال ثلاثة أشهر من الآن.

وأوضح أحمد أمين أنه لا يرغب في الاستعجال، ويحرص مع أكرم حسني الذي وصفه بأنه أقرب النجوم لقلبه، على إجراء المزيد من البروفات لإتقان العمل.

نجاح أغنية أكرم حسني

حقق فيديو كليب أغنية لو كنت لـ هيفاء وهبي وأكرم حسني، نجاحا كبيرا، حيث حصدت 15 مليون مشاهدة، عبر القناتين الرسميتين لهما على موقع “يوتيوب”.

وطرح الفنان أكرم حسني والمطربة هيفاء وهبي، الكليب الغنائي الجديد، الذي يحمل اسم "لو كنت"، ويعد العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ عبر قناتيهما على موقع "يوتيوب".

أغنية “لو كنت” من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخرًا في لبنان.

أكرم حسني وفيلم العميل صفر

انتهى الفنان أكرم حسنى من تصوير عدد من مشاهد فيلمه الجديد “العميل صفر” الذي من المقرر أن يستكمل تصويره خلال الأيام المقبلة.

وصور أكرم حسنى 8 أيام من العمل الذى يشاركه البطولة فيه كل من لبلبة ونيللي كريم وبيومي فؤاد وخالد الصاوي وهو من إنتاج وائل عبد الله ولؤى عبد الله.

وقال لؤى عبد الله فى تصريح خاص : العمل نستكمل تصويره خلال الأيام حيث نسعى للانتهاء من تصويره في أقرب وقت ممكن حتى يكون جاهزا للعرض خلال الفترة المقبلة.

والفيلم من تأليف وائل عبد الله وإخراج محمد سامى، ويشارك فى بطولته كل من محمد علاء وشريف دسوقى ودارين حداد وليلى عز العرب.