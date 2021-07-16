عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النفط مقابل الإعمار .. رئيس هيئة الاستثمار العراقية تتحدث عن دور مصر في إعمار العراق

سها النجار رئيس هيئة
سها النجار رئيس هيئة الاستثمار العراقية

قالت سها النجار رئيس هيئة الاستثمار العراقية، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق تعد حدث تاريخي، والأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عام، متابعا: العراق الآن بدأت في العودة إلى الحضن العربي بقوة.

وأضافت “سها النجار” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن شراكتنا مع الدول العربية وخاصة مع مصر اسعدت الشب العراقي، متابعة: الشعب العراقي احتفل خلال الفترة الماضية مرتين أحدهما بزيارة الرئيس السيسي والأخرى بزيارة بابا الفاتيكان.
 

وأوضحت رئيس هيئة الاستثمار العراقية: أن مصر والعراق متقاربين كثيرا ، مسترسلة: نحن سنستفيد من خبرة واستثمارات مصر.
 

وأشارت إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري للعراق نتج عنها 15 مذكرة تفاهم خاصة بالقطاع الاقتصادي، متابعة: من أهم المشاريع التي شملتها المذكرة هو تصدير النفط، موضحة التصاميم الخاصة بالمشروع جاهزة ونميل للاستثمار داخل الدول العربية أكثر.
 

ولفتت إلى أن العراق تعاني من عجز في الموازنة، موضحة: نعمل الآن مع مصر من أجل تقديم النفط مقابل البناء وإعادة الإعمار.

وفي حوار متصل أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم التفت إلى أن مصر تستعيد قوتها الإقليمية، والعالم كله أصبح الآن معترفا بدور مصر في القُطر والإقليم، من تدخل مصر ودورها في ملف العراق والأردن وإعمار العراق، مشيرًا إلى أن صعود قوة مصر الإقليمية؛ حفَّز بعض القوى العالمية ضدنا، وأزعج القوى الكبرى.

وأوضح "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعاون المصري الأمريكي عاد للعهد الذي كان عليه والتعاون الأسبق، كما أن هناك تواجد مصري قوي في المنطقة، مؤكدا أن علاقة مصر في الإقليم استنهاض لقوتنا وعودتنا على الخريطة الدولية القوية، كما أن هناك حضورا كبيرا لمصر.


وتابع أن القوى الدولية تريد تحجيم الدور المصري عبر التاريخ، وصورتنا المصرية تحسنت بشكل كبير مع الحكومات، إلا أن صورتنا بالنسبة للشعوب والمجتمعات سيئة وتعتبر أننا دولة غير ديمقراطية.

 

رئيس هيئة الاستثمار العراقية الرئيس السيسي العراق اخبار التوك شو إعادة إعمار العراق

ترشيحاتنا

غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة نشر رسائل إلكترونية تنتهك حرمة الحياة الخاصة

بايدن يعلن إرسال قوات من المارينز إلى هايتي .. تفاصيل

مدرب الوداد يكتب روشته فوز الأهلي أمام كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا

خالد الغندور يعلن كواليس رحيل فرجاني ساسي ويوجه رسالة للزمالك

1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ