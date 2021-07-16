النفط مقابل الإعمار .. رئيس هيئة الاستثمار العراقية تتحدث عن دور مصر في إعمار العراق

قالت سها النجار رئيس هيئة الاستثمار العراقية، إن زيارة الرئيس السيسي للعراق تعد حدث تاريخي، والأولى من نوعها منذ أكثر من 30 عام، متابعا: العراق الآن بدأت في العودة إلى الحضن العربي بقوة.

وأضافت “سها النجار” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن شراكتنا مع الدول العربية وخاصة مع مصر اسعدت الشب العراقي، متابعة: الشعب العراقي احتفل خلال الفترة الماضية مرتين أحدهما بزيارة الرئيس السيسي والأخرى بزيارة بابا الفاتيكان.



وأوضحت رئيس هيئة الاستثمار العراقية: أن مصر والعراق متقاربين كثيرا ، مسترسلة: نحن سنستفيد من خبرة واستثمارات مصر.



وأشارت إلى أن زيارة رئيس الوزراء المصري للعراق نتج عنها 15 مذكرة تفاهم خاصة بالقطاع الاقتصادي، متابعة: من أهم المشاريع التي شملتها المذكرة هو تصدير النفط، موضحة التصاميم الخاصة بالمشروع جاهزة ونميل للاستثمار داخل الدول العربية أكثر.



ولفتت إلى أن العراق تعاني من عجز في الموازنة، موضحة: نعمل الآن مع مصر من أجل تقديم النفط مقابل البناء وإعادة الإعمار.



وفي حوار متصل أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن العالم التفت إلى أن مصر تستعيد قوتها الإقليمية، والعالم كله أصبح الآن معترفا بدور مصر في القُطر والإقليم، من تدخل مصر ودورها في ملف العراق والأردن وإعمار العراق، مشيرًا إلى أن صعود قوة مصر الإقليمية؛ حفَّز بعض القوى العالمية ضدنا، وأزعج القوى الكبرى.

وأوضح "عيسى"، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن التعاون المصري الأمريكي عاد للعهد الذي كان عليه والتعاون الأسبق، كما أن هناك تواجد مصري قوي في المنطقة، مؤكدا أن علاقة مصر في الإقليم استنهاض لقوتنا وعودتنا على الخريطة الدولية القوية، كما أن هناك حضورا كبيرا لمصر.



وتابع أن القوى الدولية تريد تحجيم الدور المصري عبر التاريخ، وصورتنا المصرية تحسنت بشكل كبير مع الحكومات، إلا أن صورتنا بالنسبة للشعوب والمجتمعات سيئة وتعتبر أننا دولة غير ديمقراطية.