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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على غرار العاصمة الإدارية .. هيئة الاستثمار العراقية توضح مشروع الرفيل

سها النجار رئيس هيئة
سها النجار رئيس هيئة الاستثمار العراقية

قالت سها النجار رئيس هيئة الاستثمار العراقية، إن هناك أقاويل منتشرة عن أن ميزانية إعادة إعمار العراق ستتطلب 90 مليار، ولكني أعتقد أنها ستكلفنا أكثر من ذلك، فنحن سنعيد إعمار دولة كاملة.

وأضافت “سها النجار” خلال حوارها ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن إعادة إعمار العراق تتطلب إعادة إعمار البنية التحتية للدولة في المقام الأول، وفي المقام الثاني تأتي إنشاء وتطوير المحافظات وأخيرا تنويع القاعدة الاقتصادية.
 

وأوضحت أن مشروع الرفيل ستتم على غرار العاصمة الإدارية الجديدة بمصر وهذا أكبر مثال عن أن العراق متأثره بالتقدم العمراني داخل مصر، متابعة: لدينا انفجار سكاني ولهذا نسعى إلى إنشاء العديد من المدن السكنية.
 

وأشارت إلى أن العراق تعد أكبر ممول للنفط داخل مصر، متابعة: أقدم الشكر لهيئة الاستثمار المصري لدعمها المستمر لنا.
 

وفي سياق متصل وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بإعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد.

وطالب رئيس الوزراء العراقي وفقا لما ذكرته السومرية نيوز، إعطاء الامر الديواني (57) بإعادة إعمار مدينة الصدر شرقي بغداد، الأولوية والعناية، عملاً بمهام اللجنة التي تشكلت لإعادة تفعيل موضوع إعمار مدينة الصدر بعيدا عما اعتراه من تلكؤ واهمال.


وأكد الكاظمي على الاهتمام بتصاميم المشروع بأن تكون ذات رؤية تكاملية مستقبلية تستوعب التغييرات الاجتماعية، وتعالج مشكلة الاكتظاظ السكاني ونمو الأحياء العشوائية نتيجة ازمة السكن.

وأضاف، ان "هذا المشروع يجب ان ينفذ بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، التي تأتي على حساب المواطن".

وشهد اجتماع رئيس الوزراء العراقي استعراض التصاميم المقدمة، والتي تشمل اكثر من ٩٠ الف وحدة سكنية ومساحات خضراء ومنشآت خدمية ومؤسسات
 

هيئة الاستثمار العراقية إعادة إعمار العراق العاصمة الإدارية الجديدة مشروع الرفيل اخبار التوك شو

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