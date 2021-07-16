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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الوداد يكتب روشته فوز الأهلي أمام كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا

صدى البلد

كشف فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد المغربي عن سر هزيمة الفريق أمام كايزر تشيفز في نصف نهائي دوري ابطال افريقيا بهدف نظيف .

 

وأكد البنزرتي في تصريحات لـ قناة “ اون تايم سبورت ” أن الوداد كان يعاني من ضغط مباريات شديد في الدوري المغربي وهو ما اثر سلبا على أداء الفريق. 

 

وأضاف ان الوداد كان لديه ضربة جزاء مستحقه في مباراة الإياب ولكنها لم تحتسب بالإضافة لتسلل  الهدف الوحيد الذي تم احرازه.

وتابع أن الوداد كان متفوق في المباراتين واستحوذ على الكرة بنسبه 80% مشددا ان فريقه يمتلك اقوي خط هجوم.

 

ووجه البنزرتي نصيحه لـ الأهلي قبل مواجهة فريق كايزر تشيفز مشددا انه فريق يعتمد على الأداء الدفاعي فقط بالإضافة للهجمات المرتدة السريعة.

 

وأضاف ان الأهلي يعد اقوي من الفريق الجنوب افريقي وقادر على الفوز بنسبه اكبر 

وتابع ان الأهلي عليه ان لا يتسرع مطلقا وان يخوض المباراة بتركيز. 

 

أفضل لاعب في الأهلي

وعن افضل للاعب في الأهلي فأكد ان على معلول للاعب مميز ولديه أسلوب خاص بالإضافة لـ بدر بانون والذي شبهه بـ السد المنيع .

 

يترقب عشاق الكرة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي ومنافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل.

ونعرض لكم أرقام حارسي الفريقين محمد الشناوي ودانيال أكبي :

الشناوي vs  دانيال أكبي

لعب محمد الشناوي حارس النادي الأهلي 21 مباراة في بطولة الدوري الممتاز استقبل خلالها 14 هدف وحافظ علي شباكه نظيفة في 9 مواجهات .

اما في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب الشناوي 11 مباراة استقبل 6 أهداف وحافظ علي شباكه في 7 مواجهات .

دانيال أكبي حارس كايزر تشيفز الجنوب إفريقي
نجح أكبي حارس مرمي فريق كايزر تشيفز في الحفاظ علي شباكه نظيفة في 6 مواجهات واستقبل 11 هدف في 14 مباراة

وفي بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب حارس كايزر تشيفز 6 مباريات ولم يستقبل أهداف خلالها .

وصعد الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في في ذهاب الدور نصف النهائي،  على ملعب حمادي العقربي في رادس، وبثلاثية نظيفة في لقاء الإياب، على ملعب السلام في القاهرة.

على الجانب الآخر، يطمح كايزر تشيفز في مواصلة الحلم، بانتزاع الفوز من الأهلي في مباراة السبت،  والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

 

علي معلول نهائي أفريقيا الوداد المغربي الأهلى أون تايم سبورت بدر بانون كايزر تشيفز

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