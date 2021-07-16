عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المصريون بالخارج يعلنون دعمهم للمشروع القومي لتطوير الريف المصري

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أشاد عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج والمتحدث الرسمي في السعودية بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في 2019 و التي جرى الاحتفال بها مساء الخميس، بحضور الرئيس عبد الفتاح وعددا كبير من المواطنين بإستاد القاهرة.

المصريون بالخارج يعلنون دعمهم للمشروع القومي لتطوير الريف المصري

وأكد "حنفي" في بيان له أن المبادرة الرئاسية تعد خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث للعمل على تطوير شامل لكافة نواحي الحياة بالريف المصري بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، موضحا أن المبادرة لا تنعكس فقط على حياة المواطن وإنما تشمل عمليات الاستفادة للقطاع الصناعي من خلال توفير مستلزمات المبادرة.

وأوضح أن مبادرة دعم الاتحاد العام للمصريين بالخارج للمبادرة الرئاسية هي أول مبادرة يقوم بها المصريون بالخارج إيمانا من الاتحاد بأهمية دعم المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، تعزيزا لدور الدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتوفير جميع الخدمات الأساسية، من فرص عمل، وتعزيز القدرة الإنتاجية؛ والتركيز على بناء الإنسان المصري وتشجيع مشاركة المجتمعات المحلية، وإعلاء قيمة الوطن.


وتابع أنه تأكيدًا على مساندة الاتحاد للمبادرة نعلن عن المشاركة بالتبرع لصالح المبادرة دعما لما تقوم به الدولة من خطوات لتوفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال دعم المبادرة الرئاسية بالتبرع على حساب المؤسسة في البنوك الآتية:

- البنك الأهلي الكويتي حساب رقم 71616862.

- بنك مصر حساب رقم 11601990000007953.

- البنك الأهلي المصري حساب رقم 10030712639560010124.

- البنك العربي الأفريقي الدولي حساب رقم 110453395.

- بنك أبوظبي التجاري حساب رقم 11274528100101016.

- البنك التجاري الدولي حساب رقم 1000471707587.

- بنك الإسكندرية حساب رقم 105082011001

موضوعات متعلقة

اتاحة المناهج المصرية على تطبيق اتكلم عربي لتلبية مطالب الأسر المصرية بالخارج

رئيس مجلس النواب يستقبل وزيرة الهجرة والوفد الشبابي المصري اليوناني والقبرصي

وزارة الهجرة تنظم زيارة للوفد الشبابي المصري واليوناني والقبرصي إلى قناة السويس

وفد شبابي مصري يوناني قبرصي يزور منطقة الأهرامات ومتحف الحضارة.. صور

الهجرة تنظم زيارة لوفد الشباب المصري واليوناني والقبرصي إلى قاعدة رأس التين

وزيرة الهجرة في معسكر الجيلين الرابع والخامس لأبنائنا بالخارج بشرم الشيخ

وزيرة الهجرة: أبناؤنا في الخارج أكبر شريحة معرضة للخطر

وزيرة الهجرة تعلن عن آخر موعد لاستقبال طلبات العالقين بالإمارات للعودة لمصر

ترشيحاتنا

غيرة شديدة .. مروض حيوانات : زوجتي هجرتني بسبب علاقتي مع تمساح

الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة نشر رسائل إلكترونية تنتهك حرمة الحياة الخاصة

بايدن يعلن إرسال قوات من المارينز إلى هايتي .. تفاصيل

مدرب الوداد يكتب روشته فوز الأهلي أمام كايزر تشيفز بنهائي إفريقيا

خالد الغندور يعلن كواليس رحيل فرجاني ساسي ويوجه رسالة للزمالك

1300 شخص في عداد المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير شديد من وزارة البترول بشأن فاتورة الغاز المنزلي| تفاصيل

هل يجوز الوضوء فى الحمام عاريا ؟ .. أمين الفتوى يجيب

طالبة تنشر صور امتحان جغرافيا الثانوية العامة وتفاجأ بحساب وزير التعليم في التعليقات

وزير التعليم لـ صدى البلد: قرار مد إجازة عيد الأضحى لن يؤثر على سير امتحانات الثانوية العامة

فيديوجراف.. زواج مي حلمي.. ورد فعل غريب من محمد رشاد

قريبا في النيابة.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة غامضة

أول مكافأة من السيسي لـ صاحب واقعة قطار منوف

بتوجيه رئاسي.. إجازة عيد الأضحى تبدأ من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو الجاري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشجع مصري يروي حكاية 43 سنة في تشجيع الأهلي بالمغرب

شخصية وسواسية..استشاري صحة نفسية يشخّص قرارات حلا شيحة ودوافعها

5 طرق مختلفة لـ تزيين المنزل في عيد الأضحى.. صور

طريقة عمل كباب في عيد الأضحى.. وصفات متنوعة

فيديو

فيديو جراف.. عباس أبو الحسن يشكر المحكمة.. حبس الطبيب الشهير 16 عاما

فيديو جراف .. تامر حسني يحرج حلا شيحة : أنا ما برجعش في كلامي

فيديو جراف .. زيادة ملحوظة .. أسعار السجائر الجديدة

فيديوجراف.. الحالة الصحية لـ عادل إمام وهاني شاكر ودلال عبد العزيز

المزيد

ساحة رأي

سارة مجدي تكتب: الخوف من الوجع !

نجلاء شمس تكتب: موسم الخيرات

طلعت القاضي يكتب: رسائل البراءة من قلب العنصرية 

عبد المعطى أحمد يكتب: «خنسو» المنسى!

سهلة المدني تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج «4»

رمضان البيه يكتب: وليال عشر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

مساعى لتغيير الفكر الإسلامى بالرأي والهوى

شريف سمير

«أشجار» ماسبيرو .. تجارب مزهرة فى حوارات مثمرة!

د.سالم الكتبي

أفغانستان ما بعد الانسحاب الأمريكي

مروة لطفي

احذروا مراكز الموت!

إبراهيم أبوكيلة

لعبة المصالح في «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التسلسلات الهرمية للقوة الدولية (1)

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

اﻟﻤﺰﻳﺪ